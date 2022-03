Attacco hacker a TOP-IX: rediretto a siti in abbonamento, ora in manutenzione

TOP-IX è un consorzio senza fini di lucro per operare un NAP. Un interscambio tra diversi provider, gestori di servizi Internet, per risparmiare banda e risparmiare in efficienza.

Un NAP è l’incarnazione del concetto di unità: più gestori possono mettere insieme le loro risorse e il risultato è maggiore della somma delle parti, agevolando il traffico Internet nel Nord-Ovest di Italia.

E al momento è in manutenzione.

La cosa è passata quasi inosservata, mentre in Italia la rete TIM ha avuto disservizi per le ultime due ore (ora rientrati).

Sembrerebbe che la redirezione sia dovuta ad un Javascript malizioso: alcuni utenti hanno provato a caricare la pagina, quando ancora non era in manutenzione per risolvere, disinserendo l’apertura dei Javascript per ottenere la naturale operatività.

Al momento è ignoto, né è possibile sapere, se si tratti di ritorsioni da hacker russi o fan verso le sanzioni e l’assedio informatico in cui la Russia versa.

In ogni caso, entrambi i disservizi sono stati individuati e risolti, e se (enfasi su se) questi sono gli effetti degli attacchi hacker annunciati per il 6 Marzo, oseremmo dire che la struttura regge.

