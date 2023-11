Arrivato l’SMS Bancomat Pay per la registrazione BPay: riconosciamo la truffa di oggi

Dopo giorni di segnalazioni sporadiche, abbiamo finalmente elementi di analisi più concreti a proposito del falso SMS Bancomat Pay, con un chiaro riferimento al messaggio che in linea puramente teorica punta a farci registrare al servizio BPlay. Insomma, i malintenzionati ci mandano un codice che dovremmo inserire all’interno della banca di riferimento, in modo tale da attivare il servizio in questione per agevolare i nostri pagamenti. Capire come si materializzi la truffa è ora più semplice.

Cancelliamo subito l’SMS Bancomat Pay: più chiara la truffa che sfrutta BPlay

Già, perché le potenziali vittime che riceveno il fantomatico SMS Bancomat Pay, inserendo il codice di verifica fornito nel suddetto messaggio, non faranno altro che assicurare il lasciapassare del proprio conto a soggetti terzi. I quali hanno ovviamente le peggiori intenzioni possibili. Imsomma, da questo momento possiamo scendere maggiormente in dettagli rispetto a quanto riportato alcuni giorni fa con un altro approfondimento, alla luce dello screenshot che trovate qui di seguito.

Dunque, occorre tenere gli occhi aperti con la truffa che si sta concretizzando tramite il finto SMS Bancomat Pay per la registrazione BPlay. Il modus operandi dei malintenzionati è a questo punto molto chiaro, in quanto inserendo il codice fornito dai truffatori, è come se a questi ultimi fosse dato il permesso per autenticarsi alla banca online con le nostre credenziali. Con tutto quello che ne consegue, visto il rischio di ritrovarsi con il credito prosciugato nel giro di poche ore. Insomma, non lasciatevi ingannare dal finto nome del mittente del messaggio in questione.

Alla luce di quanto riportato oggi, abbiamo elementi a sufficienza per cestinare senza alcun indugio il fresco SMS Bancopay Pay, visto che il mittente si spaccia per chi non è, citando una fintissima registrazione al servizio BPlay. Tenete gli occhi aperti ed avvisate i vostri contatti meno esperti.

