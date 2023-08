Arrivano gli hacker al comune di Bacoli, per il divertimento della cittadinanza

Ognuno trova il divertimento dove può: a volte ci si mettono gli hacker, pronti a trasformare il Comune di Bacoli (Napoli) in un happenining in corso.

Usando un termine post-moderno un “fappening”, dato che imperscrutabilmente gli hacher di Bacoli non si dedicano agli ormai banali proclami post-sovietici degli “hacker russi”, e neppure all'”hacktvism”, l’attivismo di Anonymous.

Con stile ruspante e vintage si dedicano al porno. All’ostentazione di donnine discinte e trailer di improbabili pornazzi orientali con anziani concupiti da donne discinte.

“Era ora che un ente pubblico desse qualche soddisfazione alla cittadinanza”, commentano i cittadini attratti dall’imperscrutabile spettacolo erotico.

“È importante l’assistenza agli anziani. Bravo il comune!”, soggiungono immaginando che l’intervento degli hacker porno assolva una precisa funzione sociale laddove le polemiche sul reddito di cittadinanza fanno percepire agli abitanti l’assenza di politiche sociali.

Certo, gli hacker sono un po’ bari, promettendo nei loro pornazzi Jennifer Lopez e Miley Cyrus e tirandoci a tradimento starlette a caso e anziani con la tipica espressione da Fantozzi con la lingua di fuori dinanzi alle donne discinte, ma il passaggio dalla Festa Patronale di St. Anna al porno amatoriale ci proietta in una dimensione degna del mondo sognato da Fabrizio D’Andrè.

Non un parroco oggi, ma un hacker che non disprezza, fra un miserere e un’estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione.

E così, con la Festa di S. Anna in homepage, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il mondo social l’amore sacro e l’amor profano.

