Arriva a tanti la mail WhatsApp con “Il tuo accounto sarà bloccato”: possiamo ignorarla

Registriamo in queste ore numerose segnalazioni da parte di utenti che avrebbero ricevuto una fantomatica mail WhatsApp, contenente il titolo “Il tuo account sarà bloccato”. Una vicenda che solo parzialmente ricorda un’altra bufala, quella relativa al recruitment di un’azienda che in teoria sarebbe avvenuto proprio attraverso l’app di messaggistica per utenti Android ed iPhone. Ne abbiamo parlato giorni fa con un altro articolo. La storia di oggi non deve allarmarci troppo, come vi spiegheremo tra poco, ma va ugualmente segnalata.

Focus sulla mail WhatsApp con “Il tuo accounto sarà bloccato”: potete cestinarla oggi stesso

Se non abbiamo parlato di truffa con la foto che trovate ad inizio articolo, c’è un motivo molto preciso. In particolare, la mail WhatsApp secondo quanto riportato da altre fonti non presenta link che rimandino a siti terzi, dove solitamente si concretizzano le truffe fornendo dati anagrafici (quelli che tornano utili a malintenziati per recuperare password o fare semplicemente database), o quelli di una carta di credito. Si tratta semplicemente di informazioni false contenute nel messaggio di posta elettronica in questione.

Del resto, basta riflettere per qualche istante e capire che sia tutto falso. Se non altro, perché l’utente che decide di scaricare l’applicazione in questione non è tenuto a fornire al team il proprio indirizzo email. Al più, il numero di telefono, motivo per il quale paradossalmente potrebbe generare più dubbi un eventuale SMS. Insomma, non ci sono motivi per dare troppa importanza alla fantomatica mail WhatsApp con “Il tuo account sarà bloccato”, al punto che possiamo ignorarla senza troppi grattacapi.

Il problema nasce dal fatto che il messaggio pare essere molto diffuso da un paio di giorni a questa parte e che non tutti, allo stato attuale, abbiano le conoscenze giuste per inquadrare al meglio la questione. Cestinate oggi stesso la finta mail WhatsApp con “Il tuo accounto sarà bloccato”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.