Arrestato Steven Zhang, presidente dell’Inter: la voce non trova conferme per ora

Sta circolando da alcune ore, soprattutto sui social, la voce secondo cui sarebbe stato arrestato Steven Zhang, presidente dell’Inter e figlio di colui che in Cina ha creato l’impero Suning. Insomma, una storia delicatissima, anche se occorre premettere immediatamente che al momento della pubblicazione del nostro articolo non vi siano conferme in grado di dare autorevolezza all’indiscrezione. Insomma, non possiamo parlare di bufala come nel caso di Paolo Bonolis, trattato non molto tempo fa sul nostro sito, ma è altrettanto giusto inquadrare bene quanto trapelato.

Voci secondo cui sarebbe stato arrestato Steven Zhang, presidente dell’Inter: primi chiarimenti in merito

Come nasce questa indiscrezione? Lo scoop sarebbe frutto dell’ex giornalista Sergio Vessicchio. Originario di Agropoli, in provincia di Salerno, e tifoso juventino dichiarato, l’ex cronista è stato radiato dall’Ordine dei giornalisti pubblicisti nel 2019, come si può osservare dall’apposita nota pubblicata dallo stesso Ordine a suo tempo. Questo, solo per contestualizzare i fatti e senza scendere nel merito dei fatti, visto che l’uomo fu sanzionato per le accuse sessiste durante una telecronaca dirette ad un guardalinee donna.

Non sta a noi dire se Sergio Vessicchio sia autorevole o meno nell’affermare che sia stato arrestato Steven Zhang. Anzi, nei video pubblicati sui suoi canali social ha anche ammesso che le voci non siano al momento confermate, pur essendogli pervenute da “fonti ufficiose autorevoli”. Il titolo del video, poi, non è molto più netto, essendo condito da punti interrogativi. Morale della favola? Come da lui evidenziato, al momento non ci sono elementi concreti per trattare la notizia, che a conti fatti è una “non notizia”.

Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno comunicazioni ufficiali da parte di Suning o dell’Inter stessa, ma fino a prova contraria ha poco senso affermare che sia stato arrestato Steven Zhang. Al netto dei problemi economici avuti dalla famiglia nel corso degli ultimi anni, soprattutto in Cina.

