Arrestato influencer accusato di violenza sessuale su minore: e già questa sarebbe una notizia enorme, importantissima. Il problema è che per un corto circuito sembra che per un istante il mondo dell’informazione si sia focalizzato sull’unico dato errato della ricerca, il numero di followers dello stesso

Sarà la giustizia a fare luce sulle gravissime accuse, già però corroborate da pesantissimi elementi indiziari, ovvero riscontri di quanto raccontati dalla vittima archiviati chat per chat.

Un orrore che non aveva bisogno del “numero di followers” per concretarsi: fossero anche stati i “venticinque lettori” di Manzoniana memoria, la storia non sarebbe stata meno brutale e quindi non capiamo perché il bisogno di questo dettaglio in un vortice di elementi già spaventosi.

Arrestato influencer accusato di violenza sessuale su minore: ma parliamo della cosa sbagliata

Da un lato abbiamo un ventunenne influencer, dall’altro lato un ragazzino tredicenne, un minore ovviamente. Incontri virtuali, in chat all’inizio, con strumenti come Discord (chat particolarmente usata in ambienti di streaming e videogames) per poi diventare pressanti richieste di incontri.

Secondo quanto denunciato dalla madre del minore e oggetto dei riscontri delle autorità, le chat sarebbero diventate richieste di incontro, l’incontro sarebbe diventato un incontro sessuale e dall’incontro sarebbero nati atteggiamenti morbosi e gelosi, comprendenti insulti e minacce, fino alla denuncia della madre del piccolo.

Secondo quanto riferito dalla stampa, le indagini, attraverso la perquisizione telematica a distanza da parte della polizia postale, hanno appurato quanto denunciato dalla donna: sono stati infatti trovati diversi riscontri di quando raccontato dal minorenne nelle chat.

E quindi ci sarebbe già abbastanza orrore in questa vicenda senza dover tirare fuori il numero di followers: 70mila in realtà, un numero ben più modesto del “milione di followers”

E non capiamo perché anche con due-tre follower questa storia sarebbe stata un orribile shock.

