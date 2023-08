Arbitro Di Bello sospeso con audio VAR disponibile per tutti: cosa sappiamo per ora

Si parla tanto dell’arbitro Di Bello sospeso. La sfida di campionato tra Juventus e Bologna ha lasciato diversi strascichi per decisioni arbitrali piuttosto dubbie. A far scalpore è stato il mancato rigore concesso al Bologna, quando la squadra di Thiago Motta stava già vincendo per uno a zero, per un netto fallo di Iling-Junior su Nodye. Il VAR non è intervenuto, nonostante le immagini fossero alquanto chiare: rigore per il Bologna e rosso diretto per il calciatore della Juventus.

Focus sull’arbitro Di Bello sospeso con audio VAR disponibile per tutti: il punto della situazione

Dopo la storia del malore di Allegri trattato ieri, un altro capitolo sul quale soffermarsi. In molti si sono chiesti cosa sia accaduto in quel frangente tra l’arbitro Di Bello e il VAR Francesco Foruneau, una conversazione che è durata pochissimi secondi e che ha portato ad un errore imperdonabile. I due infatti sono stati sospesi per qualche turno di campionato, l’Aia ha parlato di errore grave e quindi da regolamento Di Bello e Foruneau non arbitreranno per un po‘.

Intanto a breve l’audio tra arbitro e VAR sarà reso pubblico, si scoprirà cosa effettivamente i due si siano detti durante quei secondi cruciali che hanno portato entrambi a decidere di non fischiare il rigore per il Bologna. Attualmente non c’è ancora l’obbligatorietà di rendere tali conversazioni audio pubbliche, infatti non è stato firmato l’accordo fra Aia e Dazn per la trasmissione degli audio nei dopo-gara.

C’è però la possibilità di ascoltare quest’audio pubblicamente, secondo quanto riportato da Repubblica, in quanto il designatore Gianluca Rocchi ha la facoltà, come già accaduto in passato, di rendere comunque pubbliche le conversazioni. Ciò quindi permetterà di capire dove sia stato commesso l’errore tra Di Bello e Foruneau decidendo di non fischiare il rigore per il Bologna con conseguente espulsione del calciatore bianconero.

Purtroppo questa decisione ha gravato sull’esito finale del match, infatti la Juventus sarebbe rimasta in dieci e difficilmente avrebbe trovato il gol del pareggio. La partita è stata fortemente condizionata da quest’episodio e divulgando l’audio tra arbitro e VAR si potrà capire cosa sia accaduto. Vedremo se la storia dell’arbitro Di Bello sospeso si rivelerà veritiera.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.