Ansia per l’incidente aereo di Elettra Lamborghini ed il marito Afrojack: fuori contesto oggi

Registriamo tanta ansia, soprattutto sui social, a proposito del presunto incidente aereo di Elettra Lamborghini e di suo marito Afrojack, con la netta sensazione che il fatto di cronaca possa essere stato fatale per entrambi oggi. Un grosso malinteso, l’ennesimo di questa rovente estate, a testimonianza del fatto che i cercatori di click siano sempre in agguato. Anche nei fine settimana, quando in teoria tutto dovrebbe essere più tranquillo sotto questo punto di vista per il pubblico italiano.

C’è preoccupazione per l’incidente aereo di Elettra Lamborghini ed il marito Afrojack: decontestualizzato tutto anche oggi

Una storia che sembra avere qualcosa in comune con quella che abbiamo trattato in settimana a proposito di Mohamed Salah, smentendo anche a proposito dell’attaccante del Liverpool che sia avvenuto qualcosa di grave. Ne abbiamo parlato con un pezzo dedicato, sottolineando come il trend consolidato tramite determinate pagine Facebook non sia più quello della diffusione della bufala, così come abbiamo imparato a conoscerla in questi anni. No, la strategia è diversa e l’approfondimento di oggi ci aiuta a capirci qualcosa di più.

Ad esempio, nel caso del presunto incidente aereo di Elettra Lamborghini e di suo marito, si parte da una notizia vera. Peccato che tutto risalga al 2022 e che per i due non ci sia stata alcuna conseguenza. Per fortuna, aggiungiamo noi. Il problema si viene a creare nel momento in cui alcune pagine Facebook ricondividono questo post, dando la sensazione che sia una sorta di “ultim’ora“, omettendo tra le altre cose che i due siano usciti incolumi dal velivolo.

Basti pensare a quanto riportato a suo tempo dalle principali testate che operano in Italia. Dunque, solo un grosso malinteso a proposito del tanto discusso incidente aereo di Elettra Lamborghini e di suo marito Afrojack. Storia vecchia, del 2022, che quasi miracolosamente non ha avuto alcuna conseguenza per i diretti interessati.

