Annuncio del Dottor Mariano Amici da Giletti: dalle teorie NoVax al movimento politico

Diversi nostri lettori ci stanno chiedendo se sia vera la notizia secondo cui il Dottor Mariano Amici avrebbe deciso di scendere in politica. Possiamo confermarlo, dopo la sua apparizione di ieri sera su LA7, durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Il medico NoVax ha avuto non pochi problemi lavorativi per il suo approccio contrario al vaccino Covid, come abbiamo avuto modo di riportarvi nei giorni scorsi con un altro articolo. Tutto questo, fino all’annuncio arrivato in diretta tv, con relativo attacco nei confronti del giornalista Luca Telese.

Il Dottor Mariano Amici da Giletti conferma di voler scendere in politica

Senza troppi giri di parole, dunque, possiamo darvi per vera la notizia secondo cui il Dottor Mariano Amici avrebbe annunciato da Giletti di voler scendere in politica. Da parte sua, infatti, c’è la volontà di creare un movimento in grado di aggregare persone che la pensino come lui. A partire dalla questione green pass, fino ad arrivare evidentemente a tematiche scientifiche. Le stesse con le quali si è scagliato in questi mesi contro il vaccino. Inevitabile che oggi se ne parli tanto sui social.

La conferma sulla scelta del Dottor Mariano Amici, arrivata in diretta tv su LA7 da Giletti, è disponibile anche all’interno del sito ufficiale della nota emittente. Curioso che l’annuncio del medico sia arrivato solo negli istanti finali della puntata e che il tutto sia stato condito da un attacco a Luca Telese. Amici, infatti, vuole scendere in politica per rimuovere personaggi come il giornalista da quel mondo, ignorando però che Telese non faccia parte di alcuno schieramento.

Insomma, una svolta importante quella che è diventa ufficiale a metà febbraio con il Dottor Mariano Amici, da mesi diventato un vero e proprio idolo per i NoVax. Staremo a vedere come evolverà il suo progetto nel corso del 2022 in Italia.

