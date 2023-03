Ancora si crede alla Luna gigante ripresa dal Circolo polare artico nel 2023

Non esiste alcuna Luna gigante ripresa dal Circolo polare artico, come del resto abbiamo avuto modo di dimostrarvi poco meno di un anno fa con un altro articolo. Il famoso video che ci mostra il moto del satellite, con proporzioni del tutto anormali rispetto agli standard ai quali ci siamo abituati, per forza di cose pone delle domande ad alcuni utenti. Il problema si crea quando le domande diventano certezze, senza il minimo approfondimento. Andiamo per gradi.

Ennesima smentita per la Luna gigante ripresa dal Circolo polare artico oggi 7 marzo

Tutto nasce da un filmato che circola da anni sui social e che ogni volta induce qualcuno a ricondividere il contenuto senza provare a capire se la Luna gigante sia vera o meno. I fact checker di Facebook hanno già etichettato le immagini in questione con un messaggio che non si presta a dubbi: il contenuto diventato con il trascorrere dei mesi virale anche in Italia, infatti, è in tutto e per tutto digitale.

Aggiungiamo anche qualche altra informazione per chi non demorde, provando a credere fermamente alla Luna gigante ripresa dal Circolo polare artico. Al di là delle spiegazioni degli addetti ai lavori, si può aggiungere che il primo modo con cui accorgersene consiste nel fatto che la Luna, in pochi secondi, dovrebbe passare dall’essere Luna Piena a Luna Nuova.

Dato che le fasi lunari dipendono dalla posizione della Luna nel suo moto di rivoluzione intorno alla Terra e considerando che tale moto è indipendente dalla posizione dell’osservatore sulla Terra stessa, oltre al fatto che la durata del periodo di rivoluzione è di quasi 28 giorni, si creano i presupposti per la bufala. Già, perché il fatto che la Luna passi in pochi secondi dall’essere piena all’essere nuova è chiaramente impossibile. Staremo a vedere quando ci parleranno nuovamente di Luna gigante dal Circolo polare artico.

