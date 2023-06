Ancora le profezie dei Simpson sull’affondamento del Titan, e buona parte della stampa fa cassa con la coincidenza. Anzi, più di una coincidenza e meno di una profezia.

Semplicemente è ovvio che in trentaquattro anni di episodi qualcosa somigli a qualcosa.

Si fa in tempo a raccontare mezzo mondo, specie se le coincidenze te le fai a cercare.

Saltando di serie in serie, è come quando in South Park siamo arrivati all’episodio “The Simpsons already did it”.

In quell’episodio Leopold “Butters” Stotch, bambino vittima di bullismo per i suoi modi gentili ed educati in una popolazione altrimenti dedita a dispetti e cattiverie, decide di “cambiare vita”. Nei suoi giochi di bambino decide che diventerà il “Professor Caos”, malvagio dominatore del mondo ed esprimerà la sua “cattiveria” facendo dispetti ad adulti e bambini.

Per scoprire con suo rammarico che anche quando i suoi dispettucci riescono, tutti ridono ma poi lo criticano accusando di aver plagiato i Simpson perché nel numero incalcolabile di episodi esistenti riescono a trovare almeno un personaggio che ha fatto delle azioni simili ai dispetti di Butters, rendendolo così ancora più triste, depresso e demotivato.

In realtà, siamo tutti Butter Stotch dinanzi a trentaquattro anni di storia dei Simpsons.

In due episodi Homer pilota un sottomarino?

In 34 anni Homer è stato nello spazio, ha guidato ogni sorta di mezzo industriale, fatto milioni di lavori e vissuto le situazioni più assurde.

Homer in quegli episodi ha rischiato di morire? Homer lo fa una volta ogni due episodi.

Quindi, di cosa ci stupiamo?

