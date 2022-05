Amber Heard “sniffa cocaina” durante il processo di Johnny Depp: bufale da tifoseria

Amber Heard “sniffa cocaina” nel bel mezzo di un’aula di tribunale mentre testimonia contro Johnny Depp. Dopo Damiano David dei Maneskin e altre vittime del trolling e del fango social, negli ultimi giorni è toccato all’attrice. Tantissimi utenti hanno rielaborato un video registrato durante il secondo giorno del processo durante il quale Johnny Depp accusa la ex moglie di diffamazione.

La storia in breve

Come ricostruisce Snopes, Amber Heard è stata denunciata per diffamazione dall’ex marito Johnny Depp dopo aver pubblicato un articolo sul Washington Post in cui accusava l’attore di aver usato violenza contro di lei durante il matrimonio.

Il processo di Johnny Depp contro Amber Heard tiene banco da diverse settimane, e come spesso accade il popolo social è difeso tra i due ex sposi. La battaglia social si manifesta a colpi di meme, trollate e accuse. Tra questi contenuti ha ottenuto una certa viralità un video che viene riportato come il momento in cui Amber Heard snifferebbe cocaina di fronte ai giudici.

Amber Heard sniffa cocaina?

Nella brevissima clip condivisa su Twitter, Instagram e soprattutto Tik Tok vediamo Amber Heard intenta a tamponarsi il naso con un fazzoletto, ma secondo la narrazione dei troll di turno l’attrice starebbe sniffando cocaina.

Di seguito il video integrale. La sequenza che ci interessa inizia al minuto 14:38.

In uno dei fotogrammi iniziali vediamo che alla sinistra di Amber Heard è posizionato un dispenser di fazzoletti:

In nessuna sequenza del video troviamo la prova che tra le salviette disponibili sia contenuta della cocaina. Si tratta, dunque, di un atto di tifoseria tipico di quando una vicenda riguarda personaggi con un grande seguito.

Se Amber Heard avesse sniffato cocaina nel bel mezzo di un’aula di tribunale, del resto, la notizia sarebbe stata ripresa anche dalla stampa internazionale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.