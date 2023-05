Ci segnalano i nostri contatti un comunicato per cui il Comune di Ravenna mette in quarantena auto elettriche e ibride. E ovviamente si tratta di una notizia vera. Prima di chiedere a noi sarebbe stato infatti possibile leggere il comunicato sul portale del comune.

Basato su un principio di precauzione, quello che abbiamo visto su un precedente articolo sugli elettrodomestici.

Alluvione: Comune di Ravenna mette in quarantena auto elettriche e ibride

Facciamo una doverosa premessa: non è il sistema delle auto elettriche o ibride ad essere meno sicuro, anzi, e non è neppure il contatto con l’acqua di per sé a danneggiare l’elettronica.

Bensì, danneggia l’elettronica l’acqua in un dispositivo elettrico di qualsiasi natura acceso che crea ponti dove non dovrebbero esserci.

Un’auto immersa nell’acqua non asciuga immediatamente: come avrà scoperto chiunque abbia visto il suo prezioso cellulare cadere in acqua, specie se abbastanza datato da danneggiare i filtri adesivi che lo rendono parzialmente resistente all’immersione, la prima cosa da fare è spegnerlo immediatamente e portarlo da un riparatore di cellulari in grado di aprirlo, scollegare la batteria e ricollegarla solo a dispositivo asciutto.

Tenendo presente il rischio che l’immersione abbia causato ponti elettrici che hanno portato la corrente dove non doveva, o cortocircuitato la batteria stessa, che in alcuni casi andrà quindi cambiata unitamente ad altre componenti.

Non è agevole smontare e “asciugare” un’auto elettrica, anche se una revisione dopo un’immersione di tal fatta bisognerebbe prenderla in considerazione.

Anche per questo il Comune richiede a scopo di precauzione di porre i citati veicoli

per 15 giorni in quarantena, devono cioè essere tenuti in spazi esterni, con una distanza tra un veicolo e l’altro, da edifici e da altri veicoli di almeno cinque metri.

Misura che acquisisce senso date le citate premesse.

