Allevatori russi banditi dalle esposizioni feline, donazioni per i profughi: Russia fuori da FIFE

Allevatori russi banditi dalle esposizioni feline: questa l’ultima di una lunghissima serie di sanzioni a livello politico, ma anche sociale e artistico che hanno colpito la Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Dicevamo come la sensazione sia che il Cremlino, sfidando la comunità internazionale, sia riuscito solo nell’intento di proiettare il suo popolo in un mondo dove saranno più soli ed emarginati. Nessun uomo è un’isola, recita un proverbio.

Ed una Russia che, per ricordare una misura “soft” tra le più recenti questo mese non potrà vedere l’acclamato The Batman al cinema e presenziare a diverse fiere culturali, scopre che non potrà mandare i suoi allevatori alle esposizioni feline.

“Gli animali non hanno colpe”, ci tiene a precisare il presidente della Federazione Italiana Felina, membro della Federazione Internazionale Felina (FIFE) della quale riporta le decisioni alla stampa.

Ma

“I russi allevano e vendono molto bene in Europa, sono molto presenti alle esposizioni ma da oggi i gatti russi non potranno più partecipare alle competizioni europee”

Diventa quindi un modo per bloccare l’export Russo.

La FIFE si sta comunque adoperando per raccogliere fondi e sovvenzioni che consentano agli ucraini che fuggono dalla guerra di poter nutrire e quindi non abbandonare i loro animali domestici, situazione che aggiunge dolore al dolore dei profughi.

La decisione sarà riesaminata non prima di maggio.

