Adesivi di Hitler nei negozi Chanel, la replica dell’azienda

Secondo dei video diffusi – o meglio, attribuiti – da Le Figaro, sarebbero stati esposti degli adesivi di Hitler nei negozi Chanel di Parigi. Questi contenuti circolano sui social sia in inglese che in francese e comprensibilmente sollevano una forte indignazione. Secondo gli utenti, le immagini risalirebbero all’aprile 2022.

Il logo del noto brand ospiterebbe anche una versione stilizzata del volto di Adolf Hitler che somiglia vagamente alla grafica di copertina del libro Lui è Tornato di Tibur Vermes dal quale è stato tratto il film di David Wnendt.

Il filmato

Il testo che compare in sovrimpressione sul filmato recita:

“Chanel ha recentemente rifiutato di vendere vestiti alle donne russe nelle sue boutique di Dubai e Parigi a causa delle sanzioni. Funzionari e giornalisti russi hanno definito il loro rifiuto di vendere vestiti basati sull’etnia una manifestazione di xenofobia“.

La replica del brand

I colleghi francesi di Factuel AFP hanno contattato Le Figaro la cui direzione ha immediatamente smentito di aver realizzato quel servizio. La redazione ha anche pubblicato una nota per dissociarsi dai contenuti incriminati.

Vous avez raison, @Le_Figaro n'a jamais publié cette vidéo. C'est une publication fallacieuse, conçue avec des photomontages, qui détourne outrageusement notre charte graphique. Le Figaro dénonce vigoureusement ce procédé. https://t.co/fBjqjedF42 — Le Figaro (@Le_Figaro) April 7, 2022

Factuel AFP ha contattato anche l’azienda, che ha smentito l’applicazione dell’adesivo di Hitler nei negozi Chanel parlando di “fotomontaggio”. Esistono, infatti, utenti esperti che sono in grado di sovrapporre immagini su filmati esistenti per creare bufale.

Factuel AFP non è riuscita a risalire all’origine del video: gli autori, piuttosto, sono scesi in strada per verificare di persona. Attraverso una ricerca su Google Maps è stato infatti possibile localizzare le rivendite coinvolte nel video: 31 rue Cambon, il 25 rue Royale e il 42 avenue Montaigne. All’esterno dei negozi, l’adesivo con l’effige di Hitler non era presente.

Quindi?

Il filmato non è stato girato da Le Figaro e tanto meno sono comparsi adesivi di Hitler nei negozi Chanel parigini. Si tratta di un fotomontaggio denunciato sia dalla redazione del quotidiano francese che dall’azienda.

