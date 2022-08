83mila migranti sbarcano a Lampedusa col Reddito di Cittadinanza, ma è una fake news. Ovviamente, una fake news creata incollando una foto stock su un finto titolo e i loghi di un quotidiano nazionale.

Reperto ovviamente del tutto fake. Possiamo iniziare dall’ovvietà: un “barchino” con 83mila migranti tecnicamente non è un barchino ma il Titanic.

Ma neppure: il celebre transatlantico era tecnicamente omologato per circa 3500 passeggeri anche se ne furono teoricamente registrati durante il disastro circa 1500.

Mentre la “Symphony of the Seas”, la nave da crociera più grande del mondo può ospitare 6780 passeggeri e 2100 membri di equipaggio. Anche volendo postulare di riempirla nelle condizioni più disumane possibili (a cui purtroppo i “viaggi della salvezza” ci hanno abituati), semplicemente non esiste sul pianeta Terra al momento una nave che possa contenere tante persone, tampoco un “barchino”.

83mila migranti sbarcano a Lampedusa col Reddito di Cittadinanza, ma è una fake news

La foto è infatti presa da una diversa notizia, relativa alla tragica morte di cinque migranti sulle coste di Messina, riassemblata con un titolo evidentemente creato con Photoshop, il font errato e una formattazione decisamente improvvisata e il logo di Libero.

Testata dove è impossibile trovare traccia dell’articolo in quanto inventato.

Per finire questa esisibizione di pessimo gusto applicato alle fakenews possiamo anche ricordare che il Reddito di Cittadinanza non funziona come descritto nella fake news.

A parte il fatto che un ipotetico “migrante sul barchino” non ne avrebbe i requisiti, lo stesso viene accreditato su una apposita carta prepagata rilasciata da Poste Italiane e non sul “conto corrente” degli immaginari 83mila migranti.

La storia degli 83mila migranti sbarcano a Lampedusa col Reddito di Cittadinanza si conferma pertanto una fake news.

Peraltro costruita in un periodo di Campagna Elettorale particolarmente putrida e rancida in cui tutti i temi delle passate edizioni, dall’antivaccinismo militante e infondato al tema migranti tornano con prepotenza.

