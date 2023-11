5 documentari true crime da vedere su Netflix – Parte 2

Con l’avvento delle piattaforme on demand, gli appassionati di true crime hanno riscoperto il piacere dei documentari. Fortunatamente i servizi più famosi – Netflix e Amazon Prime Video – offrono un vasto catalogo di contenuti per ogni sottogenere (serial killer, terrorismo, cold case) con produzioni sia italiane che internazionali. Qual è il migliore? Nella nostra guida non troverete una classifica, bensì un suggerimento del tutto arbitrario e soggettivo in base al gusto e all’esperienza di chi scrive.

01 Volo MH370

All’1:20 del mattino dell’8 marzo 2014 il Boeing 777-200ER della Malaysia Airlines, l’MH370, scomparve nel nulla con a bordo 239 persone tra passeggeri ed equipaggio. Il velivolo era partito da Kuala Lumpur ed era diretto a Pechino, e la sua ultima posizione fu registrata sull’Oceano Indiano. Le ultime parole pronunciate dal comandante Zaharie Ahmad Shah furono: “Buonanotte, Malaysia 370”.

02 Killer Sally

“Ho appena sparato a mio marito perché mi aveva picchiato”, questa la telefonata che il 14 febbraio 1995 la bodybuilder Sally Dempsey fece al 911. Di fronte a lei c’era il cadavere di Ray McNeil, anch’egli culturista, freddato con due colpi esplosi da un fucile a canne mozze. Il documentario Killer Sally racconta l’intera vicenda, dal primo incontro tra Sally e Ray fino al processo.

03 L’assedio di Waco

Dal 28 febbraio al 19 aprile 1993 David Koresh, un santone seguito da un numero importante di fanatici chiamati Davidiani, fu stretto in assedio nel Mount Carmel Center, un ranch nei dintorni di Waco, in Texas. L’assedio durò 51 giorni con la polizia federale e l’unità terroristica Delta Force impegnate a fronteggiare l’esercito di fuoco di Koresh che si opponeva all’arresto del leader.

04 Worst Roommate Ever

Che effetto fa convivere con un assassino? In Worst Rommate Ever vengono raccontate storie di coinquilini pericolosi, capaci di tutto pur di appropriarsi di uno spazio nelle case di malcapitati proprietari e conduttori, fino ad uccidere.

05 Giù le mani dai gatti

Una docuserie true crime certamente non adatta a chi è troppo sensibile alla violenza sugli animali. Giù le mani dai gatti racconta la storia criminale di Luka Rocco Magnotta, scovato grazie al grande lavoro di ricerca di due internauti.

