Zero riscontri sul nuovo SMS dal Dottor Flavio Breccia: messaggio da cancellare

Mancano del tutto i riscontri in grado di confermare l’autenticità del nuovo SMS dal Dottor Flavio Breccia, in merito ad un messaggio che tutti dovrebbero cancellare in queste ore. Sempre più diffusa la pratica che prevede l’invio di SMS ad utenti, evidentemente finiti in qualche database “bucato” dagli hacker, coi quali viene annunciato al destinatario che ci sarebbe una comunicazione urgente di cui prendere visione. Come? Chiamando un numero che potrebbe riservarci non poche sorprese spiacevoli.

Non abbiamo conferme sull’autenticità del nuovo SMS prevenuto dal Dottor Flavio Breccia: messaggio da rimuovere prima possibile

Tante analogie con la vicenda del Dottor Roberto Mauro, in merito ad un approfondimento che abbiamo portato alla vostra attenzione alcune settimane fa. Stando alle informazioni raccolte oggi 6 ottobre, infatti, il messaggio che cita il Dottor Flavio Breccia avrebbe contenuti praticamente identici rispetto ad allora, fatta eccezione per il numero da richiamare e, appunto, per il nome del presunto medico citato. Dunque, abbiamo elementi a sufficienza per essere ragionevolmente certi che il messaggio in questione debba essere cancellato appena ricevuto.

Come potrebbe materializzarsi l’eventuale truffa? Richiamando il numero menzionato nel SMS che cita il Dottor Flavio Breccia, è elevato il rischio di attivare un servizio in abbonamento contro la propria volontà, con la prospettiva di veder prosciugato nella migliore delle ipotesi il credito disponibile sulla SIM. Inutile dire che cascarci potrebbe dar vita a fastidi simili anche nel corso delle prossime settimane.

Ricordate che qualsiasi medico non abbia la facoltà di contattarvi senza il consenso dei dati da parte vostra. Motivo per il quale appare praticamente impossibile che una possibile “comunicazione urgente” possa pervenire in queste modalità, a prescindere che si tratti del Dottor Flavio Breccia (da capire se sia iscritto all’Albo), o di qualsiasi altro dottore. Fate dunque molta attenzione quando arrivano messaggi simili e non richiamate il numero citato nel testo per alcuna ragione al mondo.

