Vlahovic lascia la Juventus a gennaio su richiesta della Curva: il malinteso del giorno è servito

Si discute moltissimo, in queste ore, dell’acceso scambio di opinioni tra alcuni giocatori della Juventus e la curva bianconera avvenuto sabato sera dopo il deludente pareggio in casa contro il Venezia. Tra i calciatori emotivamente più coinvolti, sicuramente abbiamo visto Vlahovic, al quale il tifo organizzato della Vecchia Signora ha dedicato cori non proprio di incoraggiamento. Chiari riferimenti alla sua persona ed al passato della punta alla Fiorentina, come ormai noto a tutti.

Le conseguenze di sabato sera sul futuro di Vlahovic: alcuni chiarimenti a margine

Terreno fertile, questo, per alcune testate che almeno nei titoli delle ultime ore hanno dato per scontato l’addio dello stesso Vlahovic a gennaio durante la sessione invernale del calciomercato. La settimana scorsa i malintesi riguardanti l’attaccante serbo erano di ben altra natura, visto che in quel frangente si parlò del siparietto che lo vide protagonista con Alessandro Del Piero dopo la rete realizzata in Champions League contro il Manchester City.

Come se non bastasse, l’articolo in questione è stato pubblicato sabato sera, durante i minuti iniziali del match tra Juventus e Venezia. Dunque, prima che accadessero i fatti noti a tutti i tifosi bianconeri, con lo screzio avvenuto sotto la curva della Vecchia Signora tra Vlahovic ed alcuni tifosi che evidentemente lo stavano offendendo. La realtà dei fatti è differente: fermo restando che alcune tensioni probabilmente resteranno in piedi anche nelle prossime settimane tra il calciatore e la curva, al momento non ci sono trattative per portarlo via da Torino.

In realtà, lo stesso articolo, al netto di un titolo “spregiudicato”, ammette che ad oggi sia improbabile la partenza di Vlahovic a gennaio. Certo, ci sono gli estimatori soprattutto in Premier League, oltre al fatto che il feeling con Thiago Motta non sia mai stato clamoroso. Staremo a vedere cosa succederà, ma alcuni titoli restano troppo spinti in queste ore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.