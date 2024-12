Estrapolata la frase di Vlahovic a Del Piero che in pochi avevano capito

In tanti non hanno capito bene come si sia sviluppato il siparietto tra Vlahovic e Del Piero ieri sera, dopo la bella vittoria ottenuta dalla Juventus in Champions League contro il Manchester City. La sfida dello Stadium è stata tra le altre cose utile all’attaccante serbo per tornare al gol e sbloccare un match che, a conti fatti, potrebbe aprire le porte ai bianconeri per la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea. Il tutto, senza dover passare dai playoff.

Singolare la frase di Vlahovic a Del Piero che in pochi avevano capito dopo la sfida tra Juventus e Manchester City

Durante l’intervista effettuata per conto di CBS Sports da Del Piero allo stesso Vlahovic, è stata estrapolata una frase dell’ex attaccante della Fiorentina che la dice lunga su quanto Alex sia ancora rispettato nel mondo Juventus. Dettagli che fanno la differenza e che, evidentemente, non erano stati accolti da tutti. Del Piero che, tra le altre cose, in passato non le aveva mandate a dire sulla sua ex squadra quando aveva notato cosa non andasse in casa Juventus.

Il video è stato condiviso dalla stessa emittente sui suoi canali social, tramite il quale possiamo comprendere meglio anche il contesto dell’intervista ed il modo in cui Vlahovic si sia rivolto a Del Piero. Nonostante l’adrenalina della partita che si era appena conclusa, l’espressione del calciatore denota lucidità ed un rispetto senza limiti verso colui che è stato una bandiera della squadra in cui gioca.

Insomma, nessun malinteso o questioni particolari, ma il virgolettato di Vlahovic rivolto a Del Piero con la frase “io devo intervistare te“, a testimonianza del fatto che lo status di Pinturicchio sia ancora pesante nella percezione dei giocatori attuali della Juventus. Tendenza che è stata evidente anche in occasione dell’intervista con Yildiz poco prima.

