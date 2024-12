Vlahovic ha chiesto a Thiago Motta di non giocare, ma è guarito dall’infortunio: zero riscontri oggi

Ancora una volta una notizia senza alcuna fonte riguardante il calciatore Dusan Vlahovic, visto che nel corso delle ultime ore ha preso piede la voce secondo cui sarebbe stato il giocatore a chiedere al tecnico Thiago Motta di non giocare le ultime partite. Il tutto, nonostante da un punto di vista clinico sia guarito del tutto dall’infortunio. Sono le solite paginette social, secondo quanto ci avete inviato, ad alimentare le indiscrezioni da alcuni giorni a questa parte qui in Italia.

Vlahovic avrebbe chiesto a Thiago Motta di non giocare, ma è guarito dall’infortunio: non ci sono riscontri ad oggi

Rumors come sempre non confermati, come quelli che, poche settimane fa secondo i nostri report, avevano ipotizzato che tra i due ci fosse stato un acceso scontro dopo le dichiarazioni dell’ex Fiorentina in Nazionale. In ritiro con la Serbia, infatti, il ragazzo aveva lasciato intendere di trovarsi maggiormente a suo agio nella posizione in cui lo stava schierando il CT, anche perché costretto a rispettare meno compiti tattici e difensivi. Occorre andarci piano in questo senso.

Le cause precise di questi infortuni sono ancora oggetto di analisi. Potrebbero essere legati a fattori fisici, mentali o a una combinazione di entrambi. Trovare una soluzione definitiva è fondamentale per garantire la continuità di prestazioni di alto livello da parte del giocatore serbo. L’assenza di Vlahovic si è fatta sentire in modo evidente nella formazione bianconera. La sua capacità di finalizzare le azioni offensive è un elemento fondamentale per la Juventus, e la sua mancanza ha spesso complicato il gioco della squadra.

In pratica, abbiamo chi ritiene che sarebbe stato Vlahovic a chiedere a Thiago Motta di non giocare, nonostante sia guarito dall’infortunio, ma evidentemente non ci sono riscontri ad oggi. Non a caso, come riportato da altre fonti, l’attaccante sta provando a recuperare per il Bologna.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.