Caso Vlahovic e presunto sfogo su Thiago Motta in Nazionale: alcuni chiarimenti

Sono importanti, oggi, alcuni chiarimenti in merito alle dichiarazioni rilasciate da Dusan Vlahovic durante il ritiro con la sua Nazionale. In particolare, in tanti hanno visto nelle sue parole un attacco molto preciso a Thiago Motta, leggendo tra le righe quello che l’attaccante serbo penserebbe del suo tecnico alla Juventus. Alla luce di questi trend che hanno preso piede soprattutto sui social, diventa importante chiarire alcuni aspetti della vicenda, come spesso avviene in circostanze simili nel mondo del calcio.

Precisazioni varie sul presunto caso Vlahovic e sfogo su Thiago Motta in Nazionale: come sono andate le cose

Del resto, pochi giorni fa lo stesso Vlahovic si era ritrovato al centro di un caso per un malinteso di mercato, al punto che tanti tifosi della Juventus erano arrivati a credere che l’ex punta della Fiorentina avesse richiesto al suo club di essere ceduto. Il discorso del giocatore era partito dal fatto che in Nazionale abbia la possibilità di giocare con un compagno di reparto accanto. Si parla di Mitrovic, mentre alla Juventus questa possiblilità manca a prescindere vista l’assenza perdurante di Milik. Tra l’altr, l’attaccante polacco rischia di tornare disponibile solo nel 2025.

Sostanzialmente, Vlahovic ha fatto presente che Mitrovic sia un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei, in modo tale da potergli far sfruttare le sue qualità. Ha poi aggiunto che mister Stojkovic non lo ha obbligato a svolgere particolari compiti difensivi. In un contesto del genere, però, il confronto con Thiago Motta diventa abbastanza inutile, anche perché l’attaccante alla Juventus non è che abbia particolari mansioni in fase di non possesso.

Insomma, la sensazione è che le parole di Vlahovic abbiano semplicemente innescato il solito acchiappaclick al quale si assiste spesso e volentieri sui social quando vengono riportate dichiarazioni da parte di giocatori di fascia alta. Come avvenuto con la punta della Juventus.

