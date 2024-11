Non è passata inosservata la brutta prestazione di Vlahovic in occasione del derby di Torino di ieri. Nonostante la Juventus abbia disputato un’ottima partita, portando a casa il bottino pieno senza particolari patemi d’animo, l’attaccante serbo ha mostrato ancora una volta di non vivere un momento di forma particolarmente brillante. Forse più nella testa, che nelle gambe. Di sicuro il pubblico bianconero sta iniziando a spazientirsi, non vedendo un grande impegno messo in campo dall’ex Fiorentina.

Vlahovic non ha chiesto la cessione alla Juventus: chiarimenti dopo il derby di Torino

Come se non bastassero i fraintendimenti di due mesi fa, in riferimento all’esultanza del calciatore polemica dopo la rete dello 0-2 in casa del Genoa, come riportato a suo tempo, ora tocca chiarire alcune questioni che hanno preso piede sui social. In particolare, un post pubblicato dall’attaccante, affermando “Torino è bianconera”, ha innescato reazioni contrastanti da parte dei tifosi della Juventus, a testimonianza del fatto che il ragazzo stia vivendo un momento molto particolare.

Qualcuno lo ha incoraggiato, affinché possa ritrovare quella fiducia che gli ha permesso di incidere in modo decisivo in alcune partite, come nella notte di Lipsia in Champions League. Parallelamente, però, in tanti si sono scagliati contro lo stesso Vlahovic, al punto che stamane alcuni siti hanno riportato la notizia secondo cui il ragazzo avrebbe chiesto la cessione al club bianconero. Dirigenza che avrebbe pure accettato la richiesta, visto l’ingaggio a salire e destinato ad arrivare a quota 12 milioni di euro netti.

La notizia, però, è totalmente priva di fonti. Ad oggi, infatti, Vlahovic non ha mai manifestato la volontà di lasciare la Juventus e al momento la questione non risulta sul tavolo di Giuntoli. Staremo a vedere se l’attaccante riuscirà a dare una svolta alla propria stagione dopo la sosta di novembre per le nazionali.

