A volte capita che alcuni tormentoni social, nati prevalentemente per scherzo ed ironia, finiscano per instaurare “false verità” nella mente delle persone, come abbiamo avuto modo di constatare nelle ultime ore a proposito di Gianluigi Buffon. In particolare, l’ex portiere della Juventus e della nazionale italiana da anni viene sì elogiato per le sue imprese in campo, ma soprattutto sui social pare si sia creato il luogo comune sul tesserato che era propenso a scommettere sul calcio e sulla sua squadra.

Dichiarazioni pubbliche di Buffon per smentire una voce storica sul suo passato

Come se non bastassero alcune smentite riguardanti la sfera gossip della sua vita privata, stando a quanto riportato pochi mesi fa, oggi tocca focalizzarsi su un altro tema caldo che da sempre gravita attorno a Buffon. Provando a scendere in dettagli, oggi è importante concentrarsi su alcune freschissime dichiarazioni pubbliche di Buffon per smentire una voce storica sul suo passato, con un chiaro riferimento proprio alla questione del calcioscommesse.

Presentando la sua nuova autobiografia, Buffon ha chiarito che le accuse mosse in passato nei suoi confronti sul tema delle scommesse abbia generato un grosso malinteso nei confronti dell’ex calciatore. L’occasione odierna, infatti, è stata utile per precisare che in realtà non abbia mai puntato denaro sulla Juventus, sulla Nazionale e più in generale sul calcio. Motivo per il quale l’indagine nei suoi confronti non sia mai stata portata avanti in modo deciso.

In pratica, Buffon ha ammesso di aver scommesso solo sul basket e sugli sport americani, sottolineando che lo abbia fatto solo per adrenalina e non per soldi. Il fatto stesso che non siano arrivate squalifiche e sanzioni nei suoi confronti, a differenza di quanto avvenuto nell’ultimo anno con Fagioli e Tonali, avvalora la tesi portata avanti dal diretto interessato in queste ore. Eppure, sui social ha preso ormai piede un luogo comune differente sul suo conto.

