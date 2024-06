Ilaria D’Amico lascia Gianluigi Buffon: zero riscontri sulle voci di oggi

Ilaria D’Amico lascia Gianluigi Buffon, secondo voci di oggi totalmente prive di fonti. Siamo soliti assistere a titoli che lasciano pensare a notizie non veritiere, creando nella maggior parte dei casi proprio le classiche fake news. Questa volta ad essere protagonista di un misunderstanding di questo genere è stata Ilaria D’Amico.

Ilaria D’Amico lascia Gianluigi Buffon: non ci sono conferme sulle voci di oggi in Italia

Come se non bastassero le fake news del passato sull’ex portiere della Juventus, oggi tocca anche alla sua vita privata. Non c’entra qui la bufala sulla morte, per sua fortuna, ma si lascia pensare alla fine del rapporto con Gigi Buffon. Sta infatti circolando sul web un titolo in cui si associa il nome di Ilaria D’Amico a parole come separazione, fulmine a ciel sereno, tutti elementi che lasciano pensare come l’ex conduttrice sportiva abbia deciso di dire addio alla sua relazione con Gigi Buffon.

Il problema è sempre lo stesso, si creano questi titoli assolutamente ingannevoli che hanno il compito di attirare l’utente medio, ma ovviamente non tutti approfondiscono la notizia e quindi pensano chiaramente al peggio. Di solito questo trucchetto causa bufale sulla morte di personaggi famosi, ma come visto viene utilizzato anche per situazioni decisamente meno gravi come la fine di un rapporto d’amore.

In questo caso quindi si lascia intendere come la relazione tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sia arrivata al capolinea. In realtà non è così, ma semplicemente l’articolo fa leva su un aspetto a cui l’ex presentatrice sportiva ha dovuto fare i conti negli ultimi anni per rimanere quanto più possibile in forma. Nonostante abbia ereditato un ottimo metabolismo, deve rinunciare alle porzioni di cibo a cui era abituata in passato.

Un articolo banale, che invece può essere assolutamente frainteso dal titolo utilizzato per fare colpo sugli utenti incuriositi. Non è quindi finito il rapporto d’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, anzi la coppia sta pensando di sposarsi e dovrebbe farlo a breve, probabilmente dopo l’Europeo degli Azzurri. Procede quindi a gonfie vele la storia d’amore tra i due, nessuna crisi all’orizzonte.

Attenzione ai titoli che emergono sul web perché spesso creano solo malintesi se non si approfondisce la notizia in questione. Dunque, al momento non abbiamo motivo di credere ai rumors secondo cui Ilaria D’Amico lascia Gianluigi Buffon oggi. Tra zero fonti e titoli acchiappaclick, la situazione appare chiara oggi.

