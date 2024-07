Non c’è pace per il caso Forti, il nuovo tormentone estivo: questa volta la storia incorpora la ‘ndrangheta. L’interessato smentisce, un operatore dell’istituto di pena dove lo stesso è detenuto ha dichiarato alla Procura che lo stesso gli avebbe chiesto di contattare dei pentiti offrendo loro “favori” non meglio precisati per zittire Travaglio e Lucarelli.

I quali sono venuti poi a saperlo, riaccendendo il caso dell’ex campione di vela e produttore 65enne accusato negli Usa di omicidio e rientrato in Italia il 18 maggio scorso, dopo 24 anni dietro alle sbarre della Florida, per essere rinchiuso nel carcere di Verona.

Un nuovo caso Forti scuote media e social: tra premier, Travaglio e Lucarelli

Forti, per mezzo del suo avvocato, ci tiene a far sapere di ritenere l’accusa del tutto infondata e di cadere dalle nuvole, aggiungendo di essere “stupito, affranto e smarrito”.

La Lucarelli ha chiesto l’intervento della Premier Giorgia Meloni, ma il caso è già arrivato anche in Parlamento, con l’intervento di PD e M5S pronti a chiedere chiarezza sulla vicenda.

Al momento non c’è altro che da aspettare: il fascicolo aperto al momento è contro ignoti, non essendo stato individuato il reato.

