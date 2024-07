Ulteriore rilancio sull’addio a Massimo Ranieri: cosa è successo oggi e malintesi vari

Si assiste sui social all’ennesimo rilancio sull’addio a Massimo Ranieri, mentre in tnati vogliono capire cosa è successo oggi. Bisogna prestare molta attenzione ai titoli che riportano alcuni portali web e che spesso sono solo degli acchiappaclick che rischiano di ingannare il lettore, creando anche la diffusione di fake news. A tal proposito quest’oggi si parla della morte di Massimo Ranieri, con diversi utenti che pensano a come sia effettivamente scomparso il celebre artista partenopeo.

Secondo rilancio sull’addio a Massimo Ranieri: capiamo cosa è successo oggi ed equivoci vari

E pensare che a maggio di quest’anno abbiamo già trattato il medesimo contenuto sulle nostre pagine. Bisogna chiaramente smentire tale notizia, perché non è assolutamente morto Massimo Ranieri, ma si tratta di una situazione di omonimia. Il problema è che alcuni hanno riportato in auge una vecchia notizia, in cui si evince della morte di Massimo Ranieri avvenuta per un infarto in moto nei pressi di Caselle, nel torinese.

All’interno del titolo viene riportata anche l’età del soggetto scomparso, parlando di un 48enne. Già questo deve far capire quindi come non si tratti assolutamente del cantante Massimo Ranieri, ma i meno attenti potrebbero fraintendere. Il punto in questione è che questo incidente di qualche anno fa è stato sfruttato da qualche sito web per creare il solito titolo acchiappaclick.

Ritroviamo inoltre altri titoli riguardanti proprio l’addio a Massimo Ranieri, calcando insomma il trend di giornata, per dare sempre più adito a questa confusione nel lettore, lasciando pensare alla scomparsa del grande artista partenopeo. Non solo quindi qualcuno ha sfruttato una vecchia omonimia per diffondere la notizia della morte di Massimo Ranieri, ma c’è chi ha creato un nuovo titolo, sempre con la funzione di acchiappaclick, per parlare invece del suo ritiro dalle scene.

A primo impatto però si pensa alla sua scomparsa, invece semplicemente si fa un approfondimento sulla sua grande carriera e sulla decisione, presa ormai qualche anno fa, di pensare principalmente alla sua famiglia. Ciò non toglie che è possibile vedere Massimo Ranieri in qualche ospitata televisiva, ha deciso insomma di terminare con i suoi show in teatro, ma è probabile che si rifarà vedere in tv nei prossimi mesi.

Bisogna come sempre approfondire ciò che si ritrova dopo un titolo, perché spesso le notizie possono essere fraintese creando la proliferazione di notizie false. Dunque, smettiamola con l’addio a Massimo Ranieri, dopo i chiarimenti su cosa sia successo oggi.

