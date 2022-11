Ucraina al buio totale in un’immagine satellitare, ma la foto è un falso

È certamente impressionante l’immagine satellitare che immortala l’Ucraina al buio rispetto agli altri Paesi dell’Europa. La foto circola di bacheca in bacheca e vorrebbe testimoniare gli effetti dell’invasione della Russia.

Chi condivide l’immagine non mostra le fonti, per questo i nostri lettori ci chiedono di fare chiarezza. Gli stessi lettori, inoltre, ci fanno notare che la stessa immagine è stata mandata in onda dal programma Tagadà su La7, qui al minuto 29:38, durante la puntata di giovedì 24 novembre.

La stessa immagine viene condivisa anche sui profili social internazionali. In realtà si tratta di una foto ritoccata, come dimostrano anche i colleghi di Maldita.es in questo articolo.

L’immagine è stata rielaborata da un’originale pubblicata dalla Nasa nel 2012, come possiamo vedere a questo indirizzo.

I colleghi di Facta, inoltre, hanno scoperto il fotoritocco tramite lo strumento online Fotoforensics che consente di individuare modifiche alle immagini caricate.

Parliamo di bufala, quindi, perché l’immagine mostrata in diretta su Tagadà e condivisa sui social non mostra l’Ucraina al buio in questo momento. Uno scatto notturno pubblicato dalla Nasa il 23 novembre 2022, a questo indirizzo, mostra una situazione completamente diversa.

