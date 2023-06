Twitter citata per violazione del diritto d’autore: risponde ai commenti con una cacca

Twitter citata per violazione del diritto d’autore: e questa è già una notizia. Che nella gestione Musk la risposta passasse dall’emoticon a forma di cacca, aggiunge farsa alla tragedia.

Parliamo di 17 editori, tra cui Sony e Universal Music, che hanno portato in tribunale Twitter per violazioni del diritto d’autore.

Gli editori sostanzialmente denunciano 250 milioni di dollari di danni per musica in apparente violazione del diritto d’autore ripetutamente condivisa dagli utenti senza che la moderazione riesca (o voglia, secondo il punto di vista degli attori) porre rimedio alla cosa.

Non lo troviamo difficile da credere, in un Twitter ormai abbastanza allo sbando da diventare covo di troll con spunte blu regolari e dove c’è chi è riuscito a postare interi film pirata sulla piattaforma.

Secondo gli attori, la gestione della piattaforma è così “allo sfascio” da non riuscire non solo a bloccare la condivisione illegale, ma consentire agli utenti di riprovarci ancora ed ancora.

“Twitter è l’unica grande piattaforma di social media che si è completamente rifiutata di sottoscrivere accordi di licenza per i milioni di canzoni presenti sul suo servizio”, ha affermato il presidente e amministratore delegato della National Music Publishers Assn David Israelite. “Twitter sa benissimo che la musica viene diffusa, condivisa e ascoltata in streaming da miliardi di persone ogni giorno sulla sua piattaforma. Non può più nascondersi dietro il DMCA [Digital Millennium Copyright Act] e rifiutarsi di pagare autori ed editori musicali”

Interpellata dalla testata Loudersound Twitter ha anticlimaticamente risposto inviando l’emoticon di una cacca.

Cosa annunciata a marzo dallo stesso Elon Musk che continua a rifiutare il confronto con la stampa.

