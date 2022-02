Treno da Venezia a Trieste con carri armati e mezzi militari per la Russia: diamoci una regolata

Sta spopolando sui social il video che ci mostra il treno da Venezia a Trieste con carri armati e mezzi militari, pronti all’uso dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. Si tratta dell’ennesimo contenuto del tutto decontestualizzato e fondato sull’allarmismo, come del resto vi avevamo riportato ad inizio settimana con un primo articolo a tema. Già, perché qualcuno sta cercando di far passare il messaggio secondo cui l’Italia sarebbe pronta ad intervenire in modo concreto nel conflitto avviato giovedì mattina da Putin.

Zero attinenza con la guerra in Ucraina per il treno da Venezia a Trieste con carri armati e mezzi militari

Senza girarci troppo intorno, oggi come allora ribadiamo che non ci sia alcun legame tra il conflitto in Ucraina ed il filmato che ci mostra il famoso treno da Venezia a Trieste con carri armati e mezzi militari. Basti pensare al fatto che il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato sia stato costretto a smentire notizie decontestualizzate ad inizio pandemia. Già, perché fake news dello stesso tipo avevano preso piede addirittura a marzo 2020, come si può notare attraverso la replica originale.

L’apprensione di tutti i tifosi della pace è più che comprensibile in queste ore. Ci sta anche che qualcuno possa temere il coinvolgimento di altri Paesi nel conflitto ormai avviato tra Russia ed Ucraina. Questo, però, non giustifica in alcun modo che giornalisti ed utenti finiscano con l’alimentare allarmismo o addirittura fake news, stano a quanto raccolto oggi 25 febbraio in merito al treno da Venezia a Trieste con carri armati e mezzi militari.

Il video che qualcuno sta facendo girare soprattutto su Facebook risale al 2015. Oltre al fatto che questi mezzi spesso e volentieri facciano il giro del Paese per esercitazioni varie. Diamoci un taglio con la fake news relativa ai treno da Venezia a Trieste con carri armati e mezzi militari in seguito all’esplosione della guerra tra Russia ed Ucraina.

