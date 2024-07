La girandola dei post acchiappaclick sui personaggi famosi che sarebbero venuti a mancare, evidentemente, va aggiornata, considerando il fatto che oggi 12 luglio si parla con insistenza di Umberto Bossi morto. Nello specifico, dopo alcune segnalazioni che ci sono arrivate, abbiamo provato a capire come fosse nata la voce del giorno, scoprendo che in realtà tutto sia connesso ad un post che ritrae il fondatore della Lega Nord, con un testo che non lascia spazio a dubbi.

Questa volte tocca ad Umberto Bossi morto dopo un terribile incidente oggi: ancora un malinteso in Italia

In passato, anche sul nostro sito, abbiamo parlato di lui in contesto decisamente diverso. Dunque, dalle prime informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione, appare molto chiaro per quale ragione tocchi ad Umberto Bossi morto dopo un terribile incidente oggi. Già, perché l’ennesimo malinteso di oggi nasce da Facebook, con tanto di cause del fantomatico decesso che vengono esposte all’interno delle foto di post che non vi linkiamo, per non dare visibilità ai soggetti in questione.

Come sempre, nei commenti viene posto il link al solito sito che da anni segue strategie clickbait come quella segnalata in queste ore. Già, perché aprendo il pezzo si scopre che tutto sia legato ad un fatto di cronaca risalente ad ormai due anni fa. A luglio 2022, infatti, venne a mancare Francesco Aresi, ex guardia del corpo del politico in questione. Qualcuno, 24 mesi dopo, sta sfruttando quell’annuncio per alimentare disinformazione sulle condizioni di salute del personaggio inquestione

Insomma, l’invito che estendiamo a tutti è di farla finita con le voci su Umberto Bossi morto, in quanto oggi 12 luglio non vi sono conferme in merito. Il clickbait di determinate realtà editoriali è ormai noto a tutti e nessuno sembra in grado di limitare pagine Social del genere. Nessun incidente fatale per l’ex Segretario della Lega Nord.

