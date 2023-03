Thomas e Victoria dei Maneskin non riconosciuti senza trucco: quasi cacciati dal ristorante

Episodio decisamente curioso, quello avvenuto di recente con Thomas e Victoria dei Maneskin che si sono recati presso un ristorante di Pesaro. Vista la serata “non lavorativa”, infatti, i due si sono presentati attorno alle 21:40 senza trucco, con la concreta possibilità di essere allontantati dall’esercizio commerciale. Il motivo è semplice, come è stato spiegato dalla titolare, considerando il fatto che la cucina solitamente chiude attorno alle 22. Dopo l’assenso del marito, i due si sono poi accomodati.

Cosa è successo a Thomas e Victoria dei Maneskin non riconosciuti senza trucco in un ristorante di Pesaro

Fin qui tutto normale, anche perché in alcune aree del nostro Paese si è soliti chiudere in anticipo rispetto ad altre zone. L’aspetto singolare di questa vicenda consiste nel fatto che Thomas e Victoria dei Maneksin non fossero stati riconosciuti dai proprietari del ristorante. Non a caso, dalle parole dell’esercente riportate anche da TGCom, emerge che probabilmente le cose sarebbero andate diversamente qualora i due fossero stati immediatamente identificati.

Certo, questo non dettaglio non ha risparmiato la polemica del giorno, da parte di chi invoca sempre una certa parità di trattamento tra i clienti. Allo stesso tempo, altri utenti ironizzano sul fatto che i due ragazzi senza essere stratruccati, come sempre avviene durante le loro esibizioni, non sono stati individuati come “VIP“. Solo il brusio degli altri clienti in sala, infatti, ha consentito al personale del ristorante di Pesaro di capire chi fosse solo ospite in una fredda serata di fine febbraio.

Dunque, corrisponde al vero il fatto che Thomas e Victoria dei Maneskin non siano stati riconosciuti senza trucco presso un ristorante, ma il loro eventuale allontanamento non sarebbe dipeso dalla loro musica o dal loro stile, come insinuato da qualcuno in queste ore. Del resto, in passato abbiamo già evidenziato sul nostro sito come questa band si ritrovi suo malgrado spesso e volentieri al centro di fake news. Di questa vicenda se ne parlerà ancora per giorni.

