Tesla esclusa dagli incentivi in California? Non per ragioni politiche

Tesla esclusa dagli incentivi in California: questa la notizia apparsa su X. Notizia da considerarsi al momento solo probabile, e contrariamente a quanto emerso, non per “dispetto”, nonostante gli strali di Elon Musk possano farlo pensare.

La vicenda comincia da lontano: e comincia proprio da quel Trump così vicino a Musk, e, in questo caso, così lontano.

Fino al 2023 lo Stato della California aveva attivo un programma di incentivi per l’acquisto di auto elettriche: sotto l’amministrazione Biden ci sono stati una serie di incentivi per il settore elettrico e rimborsi fiscali a livello federale.

Trump a quanto pare interromperà questa china, del resto il suo elettorato medio vive nel costante paradosso di adorare lui e Musk, due ricchissimi magnati dell’establishment di cui uno dei due è diventato tale anche vendendo auto elettriche, e detestare il settore dell’elettrico.

La risposta di Trump è rimuovere gli incentivi, la risposta del governatore della California è ripristinarli, ma essendo gli incentivi la tipica “coperta corta” per le quali non ci sono mai risorse, riservarli ai produttori che non hanno già una massiccia presenza nel mercato.

E chi è più massiccio di Tesla, il simbolo stesso dell’elettrico?

A questo punto possiamo parlare di una catarsi, di una nemesi, ma sicuramente non di un dispetto.

Semplicemente se doesse passare l’idea di incentivi a operatori medi e piccoli, Tesla medio non è più da un pezzo.

