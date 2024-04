Si commettono tanti errori, in queste ore, a proposito della moglie di Roberto Cavalli, senza dimenticare i post sui social riguardanti figli, malattia e causa morte oggi 13 aprile. Andiamo per gradi, perché come sempre quando viene a mancare un personaggio più o meno noto al grande pubblico, gli errori degli utenti sono all’ordine del giorno. Quando poi ci si avventura in strane teorie scientifiche, per forza di cose si sconfina in campi che non ci appartengono qui in Italia.

Diversi errori sui social a proposito di moglie di Roberto Cavalli, figli, malattia e causa morte oggi

Dunque, come abbiamo osservato nei giorni scorsi con Paola Gassman, stando alle notizie che abbiamo condiviso con il nostro pubblico, abbiamo alcuni concetti da chiarire. Tutto ruota attorno a questioni inerenti la presunta moglie di Roberto Cavalli, figli, malattia e causa morte oggi. Del resto, sarebbe sufficiente dare uno sguardo alle principali testate nazionali che hanno trattato la sua dipartita in queste ore, fino ad arrivare ai soliti riferimenti online per risalire alla biografia di personaggi importanti nel nostro panorama nazionale.

In particolare, negli ultimi anni non è esistita alcuna moglie di Roberto Cavalli. La sua recente compagna, da cui ha avuto un figlio poco più di un anno fa, si chiama Sandra Bergman Nilsson ed è classe 1985. Ex modella con cui non si è mai sposato. Aveva sei figli e non l’elevato numero che circa sui social, mentre le ex mogli, come si legge sui WikiPedia, sono state Eva Maria Düringer, sposata nel 1980, e Silvana Cavalli dal 1964 al 1974.

Quanto alla causa della morte di Roberto Cavalli, le note stampa di queste ore parlano semplicemente di una lunga malattia, rendendo inutili le solite teorie che coinvolgono il vaccino Covid. Insomma, ora dovremmo avere le idee più chiare a proposito della moglie di Roberto Cavalli, figli, malattia e causa morte oggi 13 aprile.

