Tanta confusione sul prezzo della benzina in Europa oggi: Svizzera ed Austria vicine all’Italia

Si fa ancora oggi tanta confusione sul prezzo della benzina in Europa, confrontando l’Italia con Paesi vicini a noi come Austria e Svizzera. Realtà che, a conti fatti, hanno imposto un costo del carburante molto più vicino al nostro di quanto si possa pensare. Dunque, dopo le prime precisazioni portate alla vostra attenzione la scorsa settimana, tocca necessariamente tornare sull’argomento. Un confronto tra Paesi europei, ma anche tra una settimana e l’altra, capendo come siano cambiate le cose dal 7 al 14 marzo.

Come evolve il prezzo della benzina in Europa oggi: tra Svizzera, Austria ed Italia

Allo stato attuale, come stanno evolvendo le cose per quanto concerne il prezzo della benzina in Europa? Ad oggi, i valori registrati in Paesi tanto chiacchierati con tabelle fantomatiche e di dubbia provenienza, a proposito di Svizzera ed Austria, creano non poca disinformazione. Basta consultare dati ufficiali forniti in queste ore da fonti autorevoli per comprendere come altrove le cose non è che stiano andando tanto meglio rispetto all’Italia. Questa la tabella del 7 marzo, rispettivamente per benzina, diesel e GPL:

Italia 1,930 1,824 0,856

Albania 1,564 1,556 0,671

Andorra 1,447 1,315 –

Austria 1,674 1,702 –

Bielorussia 0,626 0,626 0,363

Belgio 1,927 2,059 0,953

Bosnia ed Erzegovina 1,439 1,503 0,779

Bulgaria 1,414 1,425 0,765

Croazia 1,506 1,555 0,861

Cipro 1,413 1,468 –

Cechia 1,671 1,741 0,663

Danimarca 2,190 2,138 –

Estonia 1,930 1,880 0,795

Finlandia 2,040 2,024 –

Francia 1,911 1,957 0,935

Germania 1,992 2,013 0,952

Grecia 1,925 1,669 1,076

Ungheria 1,205 1,206 0,817

Islanda 1,973 1,929 –

Irlanda 1,801 1,702 –

Lettonia 1,822 1,735 0,795

Lituania 1,831 1,831 0,716

Lussemburgo 1,642 1,712 0,817

Macedonia del Nord 1,442 1,378 0,797

Malta 1,327 1,198 –

Moldavia 1,282 1,153 0,731

Paesi Bassi 2,085 1,878 0,951

Norvegia 2,457 2,451 –

Polonia 1,167 1,177 0,545

Portogallo 1,899 1,795 0,865

Romania 1,468 1,485 0,763

Russia 0,340 0,354 0,191

San Marino 1,836 1,806 0,793

Serbia 1,439 1,506 0,786

Slovacchia 1,595 1,504 0,726

Slovenia 1,539 1,645 0,948

Spagna 1,733 1,660 0,879

Svezia 2,093 2,460 1,215

Svizzera 1,853 1,951 1,085

Turchia 1,191 1,260 0,675

Ucraina 1,079 1,054 0,573

Regno Unito 1,860 1,928 0,843

Qui di seguito, invece, potremo confrontare il prezzo della benzina in Europa coi dati che sono stati aggiornati al 14 marzo, prendendo atto che i valori comunicati in Svizzera ed Austria (tanto per citare due Paesi tanto chiacchierati sotto questo punto di vista negli ultimi tempi) non siano così diversi rispetto a noi. Ecco la tabella più recente, sempre riferita a benzina, diesel e GPL:

Italia 2,182 2,194 0,825

Albania 1,799 1,799 0,767

Andorra 1,582 1,580 –

Austria 1,978 2,013 –

Bielorussia 0,597 0,597 0,346

Belgio 1,937 2,064 1,042

Bosnia ed Erzegovina 1,470 1,635 0,782

Bulgaria 1,416 1,416 0,754

Croazia 1,654 1,603 0,933

Cipro 1,430 1,486 –

Cechia 1,860 1,967 0,794

Danimarca 2,042 1,935 –

Estonia 1,890 1,890 0,864

Finlandia 2,211 2,309 –

Francia 1,978 2,052 0,951

Germania 2,192 2,301 1,037

Grecia 2,100 1,987 1,143

Ungheria 1,278 1,278 0,870

Islanda 2,019 2,003 –

Irlanda 1,910 1,850 –

Lettonia 1,878 1,784 0,804

Lituania 1,751 1,850 0,709

Lussemburgo 1,722 1,709 1,041

Macedonia del Nord 1,400 1,424 0,801

Malta 1,333 1,204 –

Moldavia 1,346 1,290 0,763

Paesi Bassi 2,212 1,943 1,020

Norvegia 2,122 2,033 –

Polonia 1,439 1,565 0,690

Portogallo 2,018 1,970 0,914

Romania 1,604 1,625 0,779

Russia 0,392 0,407 0,215

San Marino 1,845 1,815 0,798

Serbia 1,447 1,514 0,790

Slovacchia 1,643 1,551 0,802

Slovenia 1,496 1,533 0,952

Spagna 1,831 1,813 0,916

Svezia 1,973 2,301 1,261

Svizzera 1,900 2,054 1,066

Turchia 1,260 1,267 0,683

Ucraina 1,099 1,073 0,583

Regno Unito 1,936 2,054 0,835

Ad ognuno le proprie conclusioni su come stiano andando le cose in Europa per quanto concerne il prezzo della benzina, soprattutto in termini di raffronti tra Italia e Paesi come Austria e Svizzera.

