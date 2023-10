Sudare fa dimagrire. Decenni di fiction, film e cartoni animati sul pugilato dove il pugile di turno prima del “giorno della pesata” si intabarra in una felpa con cappuccio e va sudare per le strade hanno reso popolare il mito già presente per cui l’essere umano sia in grado di “sudar via” il grasso.

In realtà no, col sudore possiamo espellere solo liquidi e sali minerali, e il sudore ci serve per mantenere la temperatura del corpo stabile. Non ci serve ad altro.

Sudare fa dimagrire: perché non funziona così, dove sbagliate

Nasce tutto da un caso da manuale di fallacia di falsa causa o difetto di correlazione: una strenua attività fisica fa sudare, una strenua attività fisica fa dimagrire, chi osserva il fenomeno dell’esterno vede il sudore e lo collega al dimagrimento, quando avrebbe dovuto collegarlo alla fatica.

In parte. Abbiamo detto che si suda per regolare la temperatura: una forte attività fisica innalza la stessa, rendendo necessario sudare.

Pesandosi immediatamente dopo una sudata probabilmente si noterà un leggero calo del peso, dovuto alla perdita di liquidi e che tornerà intatto dopo aver assecondato la propria sete bevendo. Non è un vero calo di peso e non giustifica tale pratica.

Anzi, ci sono spesso pratiche sportive e di allenamento che promettono il beneficio della perdita di peso sudando: errano.

Inoltre non è infrequente ritenere che si possa agevolare il sudore indossando abiti oppressivi se non apposite tunichette di plastica. Pensateci bene: se sudiamo per mantenere la temperatura bassa, cosa accade se mentre stiamo sudando ostacoliamo l’evaporazione costringendo il corpo a sudare a vuoto mentre la temperatura continua a salire?

Si rischiano danni alla salute anche ingenti ovviamente.

Inoltre il sudore non è neppure un indice adeguato di quanta attività fisica avete fatto: numerosi fattori dalla genetica allo stato fisico di partenza influenzano la capacità di sudare.

Al massimo dopo una forte sudata avrete una pelle più idratata e una temperatura corporea adeguata, fine.

Come posso dimagrire?

Una sana dieta e tanto esercizio fisico, tutto qui. E dopo aver sudato, assecondare la vostra sete e reintegrare i sali e i liquidi persi.

