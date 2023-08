Stavolta tocca a Millie Bobby Brown morta: ennesima bufala del 2023

Si parla con insistenza di Millie Bobby Brown morta in queste ore. Per una volta, a differenza di quanto avvenuto in altre circostanze negli ultimi mesi, non siamo al cospetto di titoli acchiappaclick (vedere per credere quanto avvenuto negli ultimi giorni con la vicenda di Rosalinda Celentano, o a proposito di Celine Dion, con una storia da noi trattata con un altro articolo), ma di una bufala classica. Una notizia non vera, dunque, che ha creato non poca apprensione tra tutti coloro che negli anni hanno imparato ad apprezzare tanto la giovane attrice.

Una bufala la voce su Millie Bobby Brown morta: rispondiamo alla fake news

Dunque, senza girarci troppo intorno, smentiamo categoricamente tutte le voci relative a Millie Bobby Brown morta. L’attrice, diventata famosa in tutto il mondo grazie alla serie TV “Stranger Things”, amatissima anche qui in Italia, è viva e vegeta. Con buona pace di coloro che sono sempre pronti ad alimentare rumors totalmente privi di fondamento. Un sospiro di sollievo per tutti coloro che per un attimo ci hanno creduto.

“Eleven”, o “Undici”, tanto per restare nei confini nazionali e nel ruolo interpretato dall’attrice nella suddetta serie, sta più che bene. Sui suoi canali social non vi sono particolari segnali tramite i quali ci si possa preoccupare, motivo per il quale, in totale assenza di fonti in grado di smentirci, parliamo senza indugi di fake news in risposta al pubblico che ricondivide post su Millie Bobby Brown morta.

Vedremo quale sarà il prossimo personaggio famoso destinato a finire nel mirino di questi soggetti, ai quali evidentemente il tempo non manca nel creare notizie false. La vicenda riguardante Millie Bobby Brown morta, come accennato, ci costringe purtroppo ad annotare l’ennesima bufala (o, in alternativa, un clickbait aggiuntivo) in questo 2023. Gli utenti iniziano ad essere stanchi di questo modus operandi.

