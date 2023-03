Sta tornando la truffa Amazon pallet a 2 euro e quella dei pacchi non richiesti

Ci sono nuovamente segnalazioni oggi 22 marzo a proposito della truffa Amazon pallet a 2 euro, senza dimenticare quella dei pacchi non richiesti. In questi giorni sta circolando su Facebook una truffa molto pericolosa che potrebbe colpire numerosi utenti ignari. Si tratta di un post con un’immagine in cui si parla di pallet su Amazon a 2 euro. Il famoso sito di e-commerce avrebbe quindi scontato questo prodotto alla cifra di 1,99 euro ed avrebbe parlato di necessità per svuotare i magazzini stracolmi.

Attenzione massima alla doppia truffa Amazon pallet a 2 euro e a quella dei pacchi non richiesti

La premessa dalla quale partire oggi è che la storia dei pacchi non richesti e rimasti invenduti non sia assolutamente anomala, visto che abbiamo affrontato la questione non molto tempo fa sul nostro sito. Chiaramente il post presente su Facebook non parla al condizionale, ma invita i vari utenti ad approfittare di questo pallet su Amazon a 2 euro per portare a casa un vero e grosso affare.

Non bisogna però assolutamente cadere nella trappola di questa truffa messa in atto da qualche hacker per riuscire a fregare qualche utente più sbadato che si lascia abbindolare dall’offerta apparentemente innocua ed irresistibile. In realtà la truffa entra in gioco quando si inizierà a cliccare sul link presente a seguito del post. Si aprirà infatti una pagina web dove saranno richiesti dati sensibili della vostra carta o del conto corrente e qui gli hacker entreranno in azione per riuscire a fregare l’acquirente.

Appena saranno inseriti i dati richiesti, la truffa avrà inizio e ci sarà il rischio di ritrovarsi con qualche addebito sul conto o con la sparizione di danaro. Attenzione quindi alla truffa che sta circolando su Facebook e che riguarda la fantomatica proposta Amazon pallet a 2 euro, senza tralasciare in alcun modo quella dei pacchi non richiesti.

