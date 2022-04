Sospesa produzione per ovetti Kinder dopo il caso Salmonella: precisazioni per l’Italia

Occorrono assolutamente alcune precisazioni per quanto concerne la storia della Salmonella negli ovetti Kinder, al punto che ci sarebbe stata una sospensione della produzione da parte di Ferrero. Abbiamo già affrontato l’argomento, almeno in parte, con un primo approfondimento dei giorni scorsi, ma ora tocca tornare sulla questione perché c’è forse un eccessivo allarmismo. Il tutto, condito con gli aggiornamenti di oggi 8 aprile che restano importanti per chi si pone domande in merito.

Stop produzione per ovetti Kinder dopo il caso Salmonella

Sostanzialmente, come riporta Next Quotidiano, c’è stato il tanto atteso stop alla produzione per ovetti Kinder dopo il caso Salmonella. La notizia sarebbe stata confermata anche dall’Agenzia Ansa che dal canto suo ha citato fonti interne al gruppo che ha sede ad Alba (in Piemonte). A tal proposito, è importante evidenziare almeno due aspetti. Il primo si concentra sul fatto che Ferrero abbia deciso di sospendere, almeno per ora, la produzione che giunge dello stabilimento di Arlon, in Belgio.

Il secondo elemento sul caso Salmonella riguarda invece il prodotto specifico colpito. Si tratta di lotti di Kinder Schoko-Bons, alcuni dei quali arrivati anche in Italia. Non presentano problemi, invece, gli ovetti Kinder. Dettaglio non di poco conto, alla luce della differente diffusione delle due linee di prodotto qui da noi. Dunque, proseguono senza sosta le indagini interne all’azienda, affinché sia possibile dare le giuste rassicurazioni al pubblico che per forza di cose, in queste ore, ha non pochi timori.

Staremo a vedere se ci saranno riscontri anche sugli ovetti Kinder, in vista di Pasqua, dopo il caso Salmonella venuto a galla di recente, ma allo stato attuale non ci sono i presupposti per alimentare ulteriore allarmismo oltre le informazioni venute a galla. Vi terremo aggiornati qualora dall’azienda dovessero trapelare ulteriori dettagli su questa spiacevole vicenda qui in Italia.

