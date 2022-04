Salmonella negli ovetti Kinder: in Italia ritiro precauzionale di alcuni lotti di Schoko Bons

Un rischio di infezione da salmonella negli ovetti Kinder ha portato Ferrero a disporre il ritiro, anche in Italia, di due lotti di Schoko Bons a scopo precauzionale. Nelle prime battute di questo caso il ritiro riguardava soltanto Regno Unito (da cui era partito l’allarme), Germania, Svezia, Paesi Bassi e Irlanda. In questi Paesi si segnalava un’infezione da Salmonella Typhimorium

Il richiamo e il ritiro in Europa

Le autorità britanniche avevano individuato la provenienza dei prodotti nello stabilimento di Arlon, in Belgio, e l’azienda aveva disposto il richiamo e il ritiro in via precauzionale e volontaria dei prodotti Kinder Sorpresa (Surprise in Europa) nelle versioni singole da 20g e in quelle 3x20g.

Il richiamo e il ritiro in Italia

Come riportano anche i nostri quotidiani nazionali (Corriere della Sera) il richiamo e il ritiro in via precauzionale e volontaria è stato disposto anche per l’Italia. I prodotti interessati sono i Kinder Schoko-Bons, ma dallo stabilimenti di Alba rassicurano sull’assenza di casi di salmonella nel nostro Paese. Sul sito ufficiale della Ferrero è stata pubblicata una nota.

Come precauzione, Ferrero ha preso la decisione volontaria di richiamare specifici lotti di produzione di Kinder Schoko-Bons con data di consumo preferenziale compresa tra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022. Ferrero intende, inoltre, rassicurare di non aver ricevuto negli ultimi 6 mesi in Italia contatti di consumatori o reclami per indisposizione a seguito di consumo di prodotti Kinder. Ferrero rassicura inoltre che, ad oggi, nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella. L’azienda sta lavorando con i propri clienti al fine di garantire che questi prodotti non siano più disponibili sul mercato. L’azienda invita chiunque abbia acquistato e non ancora consumato il prodotto Kinder Schoko-Bons, nelle date di consumo preferenziale suddette, a non consumarlo, a conservarlo e quindi a contattare il servizio clienti al numero verde 800 90 96 90.

Come riportato nell’immagine di copertina, i prodotti interessati al richiamo in Italia riguardano i Kinder Shoko-Bons con codice EAN 5413548280189 e 4008400284620 con scadenza dal 28 maggio 2022 al 19 agosto 2022. Le infezioni da salmonella negli ovetti Kinder non hanno dunque toccato l’Italia, ma l’azienda consiglia ai consumatori di non consumare i Kinder Schoko Bons indicati nel codice EAN e nelle date di scadenza e di contattare il numero verde.

