Soliti irrispettosi su causa morte di Carl Weathers: solo ipotesi su come sia morto Apollo Creed

Proprio non ce la facciamo in Italia a metterci alle spalle le polemiche connesse al Covid, se pensiamo che oggi 3 febbraio i soliti irrispettosi nel nostro Paese si stiano sbilanciando su causa morte di Carl Weathers senza avere alcuna fonte tra le mani. Dopo le prime notizie in merito che vi abbiamo fornito nella serata di venerdì, infatti, abbiamo come sempre sui social coloro che ne sanno più di tutti, nonostante chi fosse vicino all’attore che ha dato un volto ad Apollo Creed non abbia rilasciato ulteriori dettagli in merito.

Anche oggi irrispettosi su causa morte di Carl Weathers: zero fonti su come sia morto Apollo Creed

Per quale motivo parliamo di persone irrispettose su causa morte di Carl Weathers? Da un lato abbiamo le principali agenzie di stampa che, da ieri sera, riportano le parole del suo manager, Matt Luber. Quest’ultimo, infatti, si è limitato ad annunciare la scomparsa dell’attore che ha impersonificato Apollo Creed nei primi quattro film della saga “Rocky”. Dall’altro lato, però, stanno prendendo piede quelle che a conti fatti sono solo ipotesi su come sia morta una vera e propria leggenda del cinema.

Come sempre avviene in questi casi, purtroppo dobbiamo fare i conti con coloro che puntano il dito contro il vaccino Covid, nonostante ad oggi non vi siano fonti in grado di dimostrare né la somministrazione per “Apollo”, né soprattutto il fatto che possa esserci quantomeno una potenziale correlazione tra le cose. Insomma, solita storia e solita assenza di prove dietro una tesi che si vuole sostenere forzatamente in questo momento storico.

L’unica certezza è che la sua famiglia ed il manager non abbiano rilasciato dichiarazioni in merito, motivo per il quale non sappiamo come sia morto l’attore famosissimo soprattutto per il ruolo di Apollo Creed. Facciamola finita con le inutili tesi su causa morte di Carl Weathers.

