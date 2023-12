Ancora uscite social evitabili sulla malattia di Marino Bartoletti e tumore con pochi anni di vita davanti. In una lunga intervista al “Corriere della sera”, Marino Bartoletti ha parlato della sua malattia, un tumore con il quale convive da due anni. Ci sono però a tal proposito dei titoli ingannevoli che stanno circolando sul web in queste ore e che lasciano pensare a come Marino Bartoletti abbia poco da vivere.

Si potevano evitare alcuni post sulla malattia di Marino Bartoletti e sul tumore: “Pochi anni di vita davanti a lui”

Storia che, almeno in parte, ricorda quella trattata nel weekend con Marcella Bella. Il celebre giornalista sta vivendo attualmente una vita alquanto serena e tranquilla, dove sicuramente c’è il pensiero della morte, ma ciò non significa che sia imminente. Il problema è che, come accade spesso in circostanze di questo tipo, si tende un po’ a gonfiare i titoli degli articoli per riuscire ad attirare quanti più utenti possibili. Si attua la solita strategia del clickbait che però rischia di diffondere notizie che alla fine non sono vere.

Dai titoli che si leggono quest’oggi su alcuni portali sembra che Marino Bartoletti abbia le ore contate ed invece non è così. La sua fortuna è che il tumore sia stato preso in tempo, i medici gli hanno salvato la vita e soprattutto gli hanno permesso di poter condurre questi anni che gli restano in maniera piuttosto serena. Pensa sicuramente alla morte, sta infatti scrivendo in questo periodo del paradiso, pensando a come effettivamente nell’al di là possa esserci un luogo dove rivedere i propri cari.

Non è quindi in pericolo di vita Marino Bartoletti, il tumore è stato curato in tempo e può ancora concedersi di vivere in serenità. Il giornalista ha raccontato di come, stando alle varie statistiche Istat, abbia circa otto anni e mezzo da potersi godere su questa Terra. Un tempo che gli è stato dato proprio dai medici, che sono riusciti ad intervenire sul filo del rasoio su questo tumore e ad effettuare le dovute cure per salvargli la vita.

Bartoletti non smette di ringraziare i suoi medici, essere fuori pericolo è soprattutto merito loro. Attenzione quindi ai titoli fuorvianti presenti sul web che parlano invece di un Bartoletti in fin di vita. Sarebbe il caso di non speculare oltre su malattia di Marino Bartoletti e tumore con pochi anni di vita davanti a lui.

