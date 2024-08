Skriniar vorrebbe solo la Juventus: alcuni chiarimenti dopo le voci di oggi

Sta circolando sui social la voce che vorrebbe Milan Skriniar fortemente intenzionato a tornare in Italia con la maglia della Juventus, al punto che i bianconeri starebbero valutando occasioni di mercato per rinforzare anche la difesa in vista degli ultimi giorni di questa sessione. Questione particolare, coi rumors che hanno preso piede soprattutto su Facebook ed X (meglio conosciuto come Twitter) che richiedono per forza di cose un approfondimento. Con un alcuni chiarimenti a margine per tutti.

Skriniar chiede al PSG di andare alla Juventus: servono precisazioni dopo le voci che hanno preso piede oggi

Del resto, in settimana già con Nico Gonzalez abbiamo gettato acqua sul fuoco, nonostante poi l’argentino sia effettivamente sbarcato a Torino in queste ore. La situazione di Skriniar, infatti, è molto più complessa di quanto si possa immaginare per tutti coloro che apprezzerebbero il tesseramento dell’ex giocatore dell’Inter. Ci sono almeno un paio di fattori che vanno valutati con grande attenzione quando si parla della situazione contrattuale del difensore slovacco, allo stato attuale delle cose.

Nel dettaglio, il giocatore ha soltanto saltato una partita con il PSG, con il tecnico Luis Enrique che ha escluso lui ed altri elementi della rosa. Forse con l’intento di dare un segnale a tutti, dopo aver visto cose che non gli sono piaciute. Ad oggi, infatti, non ci sono dichiarazioni che lascino trapelare la volontà del club francese di lasciar partire il giocatore. Tra le altre cose, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, con tutte le difficoltà annesse per la sua eventuale sostituzione.

Oltre al discorso dell’eventuale concorrenza, visto che il Bayern Monaco potrebbe essere interessato al calciatore, chi parla di Skriniar alla Juventus deve tenere a mente che il giocatore, ad oggi, abbia un ingaggio pari a 9 milioni di euro netti a stagione. Insomma, più di un ostacolo che potrebbe rendere complicata anche una semplice chiacchierata tra i club ad oggi.

