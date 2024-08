Calda la maglia della Juve con Nico Gonzalez ed il nuovo numero, ma trattativa ancora lunga

Appare calda come non mai, almeno sul web, la maglia della Juve con Nico Gonzalez ed il nuovo numero che la società bianconera avrebbe concesso al giocatore argentino, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo la trattativa tra i due club coinvolti appare ancora molto lunga. Come spesso accade in questi casi, su Facebook prendono piede notizie completamente prive di fonti, che alimentano disinformazione e come in questo caso le illusioni dei tifosi. Al netto del fatto che l’affare con ogni probabilità verrà concluso nei prossimi giorni.

Circola già la maglia della Juve con Nico Gonzalez ed il nuovo numero, ma la trattativa tra i club è ancora lunga

A poco meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato, sono ancora diverse le trattative in piedi per i bianconeri. Sia in entrata, sia in uscita, a conferma del fatto che non sia semplice chiudere determinate trattative in tempi ristretti in Italia. Neanche con budget importanti, stando anche alle resistenze dell’Atalanta con Koopmeiners. Quando si parla di calcio, come osservato ieri a proposito delle voci su Sven Goran Eriksson, è facile imbattersi in notizie prive di fonti, motivi per il quale invitiamo tutti a fare molta attenzione.

Dunque, allo stato attuale non ha molto senso focalizzarsi sulla maglia della Juve con Nico Gonzalez ed il nuovo numero 8 che sarebbe stato reso disponibile dalla Vecchia Signora, considerando che la trattativa tra Juventus e Fiorentina appare ancora lunga. Se non altro, perché Commisso dopo i casi Chiesa e Vlahovic vorrebbe evitare di cedere nuovamente il suo miglior giocatore ad un club percepito dai tifosi come il più grande rivale.

Staremo a vedere di chi sarà la prossima maglia della Juve, considerando che Giuntoli sta cercando di chiudere sia la trattativa con la Fiorentina per lo stesso Nico Gonzalez, senza dimenticare il già citato affare Koopmeiners. Ci aspettano giorni molto caldi sotto questo punti di vista.

