Si teme infarto e malattia per Jerry Calà oggi, ma è solo questione di tempi delle notizie

Appare chiaro che oggi si tema infarto e malattia per Jerry Calà, ma come spesso avviene quando ci si ritrova davanti a post clickbait, evidentemente è solo questione di tempi delle notizie e di come si voglia formalizzare il titolo di un articolo. Soprattutto quelli che poi finiscono sui social, in quanto queste furbate fanno tutta la differenza del mondo per chi porta a casa visualizzazioni in modo non corretto. Appare questo il caso nel quale ci siamo imbattuti nelle ultime ore qui in Italia.

Qualcuno ha timore per infarto e malattia per Jerry Calà oggi, ma è solo un problema di tempi delle notizie

In passato abbiamo già parlato di questa storia, con tutti i post acchiappaclick del caso, ma evidentemente siamo al cospetto di una questione che non tramonta. Il presupposto dal quale partire in questa circostanza è che non abbia alcun senso temere infarto e malattia per Jerry Calà oggi, visto che si sfruttano per l’ennesima volta i tempi delle notizie per attirare l’attenzione del pubbico. Infatti, la vicenda si può spiegare in modo molto semplice.

Sostanzialmente, se da un lato è vero che l’attore abbia avuto problemi di salute del genere in passato, è altrettanto giusto sottolineare che ora stia benone. O che, quantomeno, non vi siano segnali e voci che ci facciano credere il contrario. Il fatto di cronaca tornato alla ribalta di recente, infatti, risale ad inizio 2023, al punto che il diretto interessato da quel momento ha rilasciato diverse interviste per far presente quanto abbia avuto paura.

Per tutte queste ragioni, sarebbe il caso di mettere da parte tutte le indiscrezioni che hanno preso piede proprio in queste ore, in merito al ritorno dell’infarto e della malattia per Jerry Calà. Non abbiamo motivo di preoccuparci oggi, invitando tutti a fare attenzione ai titoli che circolano sui social.

