Danno per spacciato Jerry Calà dopo l’infarto con le solite teorie: ultimo bollettino oggi

Un malore nella notte ha colpito Jerry Calà. Ignorando l’età dell’attore, che ha ormai superato la soglia dei 70 anni, i soliti noti stanno già iniziando ad incolpare il vaccino per le sue attuali condizioni di salute. Il motivo è semplice, in quanto in passato è stato lui stesso ad esporsi per la campagna del vaccino Covid, con tanto di apparizioni pubbliche insieme a Pregliasco. Insomma, dopo averlo citato in altri contesti sul nostro sito, oggi tocca precisare alcune questioni davvero basilari.

Hanno datoper spacciato Jerry Calà dopo l’infarto prima del tempo: gli ultimi aggiornamenti di oggi

Partiamo colo dire che Jerry Calà ora stia bene, dopo ore di apprensione. Come sempre accade in queste circostanze, purtroppo hanno preso piede sui social teorie da analfabeti funzionali. Tra coloro che lo hanno dato per spacciato prima del tempo e chi invece invoca il karma in seguito al vaccino (nonostante la somministrazione da lui citata risalga a quasi due anni fa), stiamo assistendo alla fiera della superficialità. Come se eventuali correlazioni possano essere riscontrate a distanza di tanti mesi. Per non dire anni.

L’ultimo bollettino, grazie anche alle uscite di social di persone molto vicine all’attore, ci dicono che ora Jerry Calà stia decisamente meglio. Passata la paura, possiamo dunque smentire le teorie citate in precedenza. Tra coloro che sono sempre alla ricerca di visualizzazioni facili in circostanze simili e chi, parallelamente, cerca di portare avanti le proprie tesi senza avere prove a proprio sostegno, purtroppo non è la prima volta che ci troviamo in contesti simili.

Jerry Calà si trova a Napoli per le riprese di un film ed è stato colpito da un infarto nella notte. Successivamente, ha dovuto affrontare una delicata operazione per uno stent coronario. Ribadiamo che le sue condizioni siano in deciso miglioramento per fortuna, smentendo post totalmente infondati che hanno abbracciato diversi argomenti oggi.

