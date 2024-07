Ci segnalano i nostri contatti un post virale dove si confrontano due teorie. Un utente dichiara che Biden ha dato a Trump del boccalone e del perdente, insultandolo in modo gratuito. Un secondo utente dichiara che questo post X è un falso perché Biden avrebbe solamente un account X, quello presidenziale.

Entrambi gli utenti hanno torto: Biden ha un suo account personale che ha usato per postare il presunto post di insulti a Trump, che in realtà era una citazione diretta del Tycoon a lui stesso rigirata in modo assai sarcastico.

Sì, Joe Biden ha dato a Trump del boccalone e del perdente (ma c’era un contesto)

Nel 2020 The Atlantic riportò delle indiscrezioni della Casa Bianca per cui il Tycoon allora presidente si sarebbe rifiutato di presenziare ad una commemorazione per i veterani, spingendosi a dichiarare che avrebbe voluto impedire la loro presenza alle manifestazioni ufficiali, dichiarando che i veterani feriti in guerra lo erano per colpa loro in quanto “boccaloni e perdenti” e che quindi non riteneva necessario perdere il suo tempo.

Trump si affrettò ad accusare The Atlantic di aver pubblicato una fake news in quanto “giornaletto di terza categoria” in cerca di visibilità, ma John Kelly, dello staff presidenziale, confermò invece di aver udito la frase, attirandosi le ire di Trump che in seguito alla sua conferma del commento contro i veterani lo licenziò dal suo ruolo di capo dello staff accusandolo di essere incapace e vantandosi sul social personale “Truth” di averlo “scacciato come un cane”.

John Kelly confermerà di aver udito quelle frasi fino al 2023, fieramente e pubblicamente ricambiando il disprezzo del magnate e consentendo quindi a Biden di usare quelle stesse frasi in campagna elettorale.

Il 28 giugno dichiarerà infatti dal suo account personale (ancora attivo assieme a quello della presidenza)

“Gente” Trump ha dato ai nostri veterani dei boccaloni e dei perdenti. Lui è un boccalone e perdente”

Per poi insistere nel ritorcere a Trump le ingiurie che John Kelly dichiara aver udito ma il tycoon nega, spingendosi a dichiararsi orgoglioso di avere un figlio veterano, mentre accettando le indiscrezioni di Kelly Trump invece non proverebbe orgoglio né benevolenza per i veterani.

