Si diffondono voci su Federica Ciarlo morta dopo una brutta malattia: primi riscontri oggi

Spesso siamo costretti ad intervenire per smentire le voci sulla scomparsa di personaggi più o meno famosi in Italia, alla luce di alcuni post di cui faremmo volentieri a meno, ma oggi con Federica Ciarlo pare purtroppo che le cose stiano diversamente. Probabilmente a buona parte dei nostri lettori il nome della donna non dirà nulla, ma in tanti in questi mesi hanno iniziato a seguirla su TikTok, sperando che le sue condizioni di salute potessero prima o poi migliorare. Soprattutto per un figlio piccolo da accudire.

Confermate le voci su Federica Ciarlo morta dopo una brutta malattia: la notizia è di oggi

Dopo le prime segnalazioni che ci sono arrivate in mattinata, abbiamo provato ad approfondire la storia e, pur non potendo ancora emettere sentenze definitive al momento della pubblicazione del nostro articolo, i segnali sulle sorti di Federica Ciarlo non sono assolutamente positivi. Dando uno sguardo ai vari canali social, infatti, pare che effettivamente la giovane di 31 anni sia venuta a mancare dopo una brutta malattia. Non vi forniremo ulteriori dettagli in merito, anche perché non conosciamo così bene la sua storia.

Possiamo dire che era molto seguita soprattutto su TikTok e che, allo stato attuale, tutte le strade pare ci riconducano all’ultimo saluto da riservarle. Mancano post ufficiali e definitivi da parte della famiglia, ma dal marito erano arrivati da tempo segnali poco confortanti sotto questo punto di vista.

Aggiornamento delle 13:30. Nel momento in cui stavamo trattando le prime segnalazioni su Federica Ciarlo, abbiamo preso atto che il marito abbia pubblicato poco fa su Facebook una sorta di manifesto, che oggi sta di ultimo saluto verso la moglie. Dunque, esattamente come constatato poco meno di una settimana fa con Francesca Frongia, apprendiamo direttamente dai social un triste notizia oggi 10 giugno, in merito ad una grave perdita che ha lasciato il segno anche su TikTok.

