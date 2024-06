Chi era Francesca Frongia citata da Chi l’ha visto: solite voci su malattia e causa morte

In tanti oggi si chiedono chi era Francesca Frongia, citata sui social sia dalla pagina Facebook della trasmissione “Chi l’ha visto”, sia dai canali ufficiali di Bianca Guaccero, di cui a quanto pare era grande amica. Non essendo un personaggio solito finire davanti alle telecamere, diversi utenti si sono posti domande sull’identità della donna venuta a mancare e del suo ruolo in RAI. Purtroppo, come spesso avviene in circostanze simili, abbiamo anche chi alimenta inutili speculazioni sulla causa della morte e sulla presunta malattia.

Gli utenti vogliono capire chi era Francesca Frongia menzionata da Chi l’ha visto: ancora voci su fantomatica malattia e causa morte

Dunque, a differenza di quanto riportato alcuni giorni fa a proposito di Marcella Bella, purtroppo non siamo al cospetto del solito malinteso e di post acchiappaclick, visto che trova conferme la notizia della scomparsa della donna. Ciò che riteniamo giusto evidenziare al momento della pubblicazione del nostro articolo, fondamentalmente, è che non siano ancora chiare le cause che hanno portato al tragico annuncio di oggi sulla makeup artist, particolarmente apprezzata in casa RAI.

Già, perché sia il post di Chi l’ha visto, disponibile per tutti su Facebook, sia quello Instagram di Bianca Guaccero, si limitano ad esprimere cordoglio per la famiglia o la naturale sofferenza per aver perso un’amica. Allo stato attuale, per rispetto nei confronti della famiglia di Francesca Frongia, sarebbe il caso di non andare oltre, avanzando ipotesi senza fonti a proposito di una fantomatica malattia o di una causa della morte che per forza di cose non può essere dimostrata con le informazioni attualmente disponibili.

Ovviamente, anche da parte nostra, le dovute condoglianze alla famiglia di Francesca Frongia, con relativo invito agli utenti di non menzionare il vaccino Covid tra le cause della morte della donna, per la quale non si hanno nemmeno riscontri in merito ad una possibile malattia che ha portato alla notizia di oggi. Abbiamo solo il post di Chi l’ha visto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.