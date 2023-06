Senza rispetto i titoli su Fiorella Mannoia morta: bufale e cacciatori di visualizzazioni

Sono totalmente privi di rispetto alcuni titoli su Fiorella Mannoia morta oggi. Il solito approccio clickbait di alcuni siti, che fondamentalmente fanno parte della medesima cerchia, stamane ha dato a tutti la sensazione che la nota cantante fosse passata a miglior vita. Pur non facendo riferimento in modo esplicito e letterale al presunto decesso, infatti, titolare con “ci ha lasciato oggi, era una persona straordinare” la dice lunga su quali fossero le reali intenzioni di chi ha utilizzato un approccio giornalistico del genere.

Voci su Fiorella Mannoia morta: i soliti pessimi titoli che creano apprensione

In passato, va detto, la cantante si è ritrovata al centro di altre fake news, come riportato tramite altri articoli pubblicati a suo tempo. Anche in quelle circostanze, inutile evidenziarlo, era del tutto inconsapevole e non responsabile del boom social. A maggior ragione oggi, visto che un personaggio famoso di tutto ha bisogno, tranne che di voci infondate sul fantomatico decesso. Eppure, la strategia pessima di questi siti continua a consegnarci titoli talmente clickbait da farci sconfinare nel campo delle fake news.

Aprendo l’articolo con il quale tutti hanno la percezione su Fiorella Mannoia morta, si scopre che in realtà il titolo faccia riferimento ad una dedica che la diretta interessata ha di recente riservato a Gabin Dabiré. Si tratta di un artista arrivato dal Burkina Faso e che dal 1975 ha acquisito una certa notorità in Italia grazie al gruppo “Futuro Antico“, creato a sua volta insieme a Walter Maioli e Riccardo Sinigaglia.

Questi sono i fatti. Capirete che utilizzare quel virgolettato riportato ad inizio articolo insieme alla foto della cantante, nella vaghezza più assoluta, abbia gettato in tanti nello sconforto. Dal nostro punto di vista, possiamo solo smentire le indiscrezioni di oggi a proposito di Fiorella Mannoia morta, in relazione all’ennesima bufala di questo 2023.

